Cantabria desactiva el nivel 2 contra incendios forestales y no tiene ninguno activo

Helicóptero incendios forestales Cantabria fuego IIFF Santander 112 bomberos - 112 CANTABRIA

SANTANDER 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha desactivado el nivel 2 contra incendios forestales que estaba vigente en algunas zonas de la región tras la evolución de los últimos fuegos registrados estos días y debido también a las condiciones meteorológicas.

Además, este jueves por la tarde la comunidad autónoma se mantiene sin focos activos en todo su territorio, ha informado el Ejecutivo autonómico.

Ya por la mañana no había incendios activos y comenzó la desescalada del operativo de extinción, de modo que solo se mantenía el nivel 2 en las comarcas de Liébana, Nansa y Campoo-Los Valles.

En lo que va de año, Cantabria ha registrado cerca de 500 incendios forestales provocados que han quemado unas 6.000 hectáreas, y cerca de la mitad de los fuegos, 254, se han concentrado en este mes de marzo.