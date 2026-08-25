Cantabria desconoce aún el número de vacunas que enviará a Ceuta

Archivo - El consejero de Salud, César Pascual - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria desconoce por ahora cuántas vacunas enviará a Ceuta y cuándo se hará ya que la "coordinación central" dependerá del Gobierno central.

"No se sabe ni de Cantabria ni de ninguna comunidad. Está el Ministerio trabajando en la distribución poblacional que se va a hacer de las vacunas", ha indicado este martes el consejero de Salud, César Pascual (PP).

Y ello después de que el Ministerio y las comunidades autónomas acordaran este lunes en la Comisión de Salud Pública el envío de hasta 45.000 dosis para responder a las necesidades extraordinarias de prevención de potenciales enfermedades mediante vacunación, tanto para personas ceutíes no vacunadas como en personas migrantes.

Las dosis se distribuirán mediante el mecanismo de solidaridad entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad.

De hecho, el Gobierno cántabro confirmó el mismo lunes que aportará todas sus reservas de las vacunas solicitadas por el Ministerio para inmunizar a los inmigrantes asentados de forma irregular en Ceuta tras el salto desde Marruecos del pasado 30 de julio. Sí aclaró que después pediría al Ejecutivo central que retorne las dosis.

Respecto al procedimiento que se seguirá, Pascual ha señalado que en la comisión "quedó muy claro" que va a haber una "coordinación central para evitar dispersión de esfuerzos" y que será el Ministerio "el que irá diciendo a cada comunidad en base a la disponibilidad que se tenga".

En este sentido, el consejero ha explicado que la aportación que realizará Cantabria será en relación a la población que tiene.

Y en cuanto a la logística, el consejero ha señalado también que, tal y como se solicitó en la reunión, el Ministerio será el que "se va a encargar de toda la logística", un asunto que "no es fácil".

Pascual ha indicado que las vacunas de las comunidades "no están almacenadas en cajas" e incluso pueden no haber sido servidas aún por parte de los laboratorios.

"Es una logística compleja porque tiene, además, (el Ministerio) que organizar la logística de vacunación (...) porque allí no se trata de ir por la calle vacunando el primero que te encuentres, sino que hay que organizar", ha apostillado Pascual.

Según ha indicado, "lo primero que hay que hacer es filiar" a la población a la que se va a vacunar "porque si no puede aparecer un señor que se vacuna tres veces y otro señor que no se ha vacunado nada".

"Como no se les conoce (a los migrantes) y no tienen domicilio todo esto es muy complejo, y por tanto requiere ir paso a paso y que el Ministerio vaya liderando la operación para evitar dispersión y pérdida de tiempo y de esfuerzos", ha afirmado.

El consejero de Salud ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios de comunicación, al concluir la rueda de prensa para presentar la campaña de prevención frente a infecciones respiratorias.