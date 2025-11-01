Cantabria destina 1,8 millones en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del Complejo de Meruelo

SANTANDER, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la empresa pública MARE, ha puesto en marcha un proyecto de reducción de emisiones en la planta de recuperación energética del Complejo Medioambiental de Meruelo, para el cual se ha destinado una inversión de más de 1,8 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) correspondientes al Programa 2021-2027.

El objetivo principal de esta nueva acción es reducir de manera significativa las emisiones de gases efecto invernadero de la planta, garantizando el cumplimiento de las directivas europeas más exigentes en materia de medio ambiente y mejorando la calidad del aire, ha explicado el Ejecutivo en nota de prensa.

En este sentido, el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, ha afirmado que se trata de una actuación "estratégica" que sitúa a Cantabria en la senda de la transición ecológica y de la gestión responsable de los recursos.

"Más allá de su alcance técnico, el proyecto aporta un impacto social de relevancia", ha expresado Media, quien ha destacado que esta inversión supone "dar un paso firme" hacia un futuro "más saludable y sostenible", en el que la tecnología y la innovación "se ponen al servicio del bienestar ciudadano y de la protección del entorno natural".

Además, ha incidido en que la inversión cumple con el principio europeo DNSH (No causar un daño significativo en otros aspectos medioambientales) garantizando que la actuación no afecta negativamente al agua, la biodiversidad ni a los ecosistemas del entorno.

Por el contrario, "refuerza" la protección ambiental, ayudando a preservar el patrimonio natural de Cantabria.

TRANSICIÓN ECOLÓGICA

La actuación se enmarca en el Objetivo Específico 2.7 de la Unión Europea de incrementar la protección y conservación de la naturaleza y reducir todas las formas de contaminación.

Este esfuerzo se integra en una visión "más amplia" que impulsa el Ejecutivo cántabro, basada en la lucha contra el cambio climático, el avance hacia la economía circular y la consolidación de una gestión de residuos moderna y eficiente.

De este modo y según ha destacado el Gobierno, Cantabria se alinea con el Pacto Verde Europeo, que busca construir una Europa más verde y climáticamente neutra en las próximas décadas.

De esta forma, la planta de Meruelo, pieza "clave" en el tratamiento de residuos de la comunidad, "da un paso adelante" para convertirse en un ejemplo de sostenibilidad y en un modelo de referencia para otras instalaciones similares en España y Europa.

AIRE MÁS LIMPIO

La modernización ha contemplado la instalación de un sistema avanzado no catalítico de reducción de óxidos de nitrógeno, diseñado para disminuir notablemente sus emisiones, además de reducir la presencia de monóxido de carbono y amoníaco, derivados del proceso de incineración.

Asimismo, el proyecto incorpora nuevas lanzas de inyección, sistemas de bombeo y equipos de control de última generación, junto con tecnología óptica para medir en tiempo real la temperatura de los gases.

Además, la puesta en marcha de una planta de agua desmineralizada y la instalación de sistemas de aire comprimido, "optimizarán el funcionamiento del conjunto, garantizando mayor eficiencia y fiabilidad en los resultados", ha detallado el Ejecutivo.

Paralelamente, se ha actualizado el sistema automático de medición en continuo de mediciones, equipándolo con instrumentos redundantes, como el pórtico de detección de radioactividad en la entrada de la planta, con el que se refuerza la seguridad en la recepción de residuos y se evita la presencia de materiales impropios.