Cantabria destinará el próximo año 7 millones para reducir los daños de los incendios forestales

SANTANDER, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Incendios Forestales de Cantabria para 2026 prevé una inversión de más de 7 millones de euros para reducir "al mínimo" los daños ecológicos, económicos y sociales producidos por los incendios forestales y potenciar la prevención.

Entre las medidas que se pretenden llevar a cabo y que se recogen en este plan de la Consejería de Desarrollo Rural figura el garantizar una adecuada cobertura territorial de autobombas y flota de vehículos; revisar la necesidad de medios aéreos y completar la red de puntos de carga; mejorar el sistema de comunicaciones; implementar un programa de formación continua para el personal del Operativo de Lucha contra Incendios Forestales, y asegurar la dotación y correcta utilización de los equipos de protección individual.

También se pretende avanzar en la investigación de causas de los incendios forestales y sus motivaciones; potenciar la línea de financiación dedicada a inversiones colectivas; implementar compromisos agroambientales en superficies agrarias, así como el mantenimiento y mejora de hábitats y de actividades agrarias tradicionales que preserven la biodiversidad, e integrar sistemas innovadores de pastoreo y actuaciones de desmatorralización y mejora de pastos para alcanzar un monte productivo, biodiverso y resiliente frente a los incendios.

De igual modo, prevé formular un protocolo técnico dirigido a determinar las áreas incendiadas que precisan de acciones de restauración; ejecutar acciones de restauración diseñadas e inversiones en montes de utilidad pública para mejorar pistas; ordenar recursos forestales, y prevenir incendios, ha informado en un comunicado el Gobierno regional.

774 INCENDIOS EN 2023, MÁS DEL 97% INTENCIONADOS

El nuevo plan, publicado este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), concluye que en los últimos años la mayoría de los incendios son intencionados y que su motivación principal radica en evitar la matorralización del terreno asociados a prácticas ganaderas.

Los accidentes y negligencias supusieron en el periodo comprendido entre 2013 y 2022 el 1,7% del total; las reproducciones el 0,6% (que habitualmente tendrán su origen inicial en un incendio intencionado); las causas desconocidas suponen el 1,4%, y los incendios de origen natural (rayo) solo suponen el 0,1%.

Según recoge el plan, en 2023 se registraron un total de 774 siniestros (541 incendios y 233 conatos) en Cantabria, un 19,2% menos que el año anterior, cuando hubo 958, y un 10,4% menos que en 2021, ejercicio en el que hubo 864.

También el número de siniestros de 2023 supera el promedio del periodo 2013-2022, que es de 691.

El 97,4% fueron intencionados; el 0,9% --7 siniestros-- se dieron por causas desconocidas; el 0,3% reproducciones (2), y solo hubo un incendio producido por un rayo.

En total, en 2023, resultaron afectadas por incendios un total de 11.606,5 hectáreas de terreno --menos que en los dos años anteriores, cuando ascendieron a 12.189,2 ha (2022) y 16.018 ha (2021), aunque por encima del promedio de los diez años años anteriores (9.771,7 ha).

De esas 11.606,5 hectáreas afectadas por los incendios en 2023, la mayor parte --9.605,3 ha-- era supericie arbolada.

Según se extrae del Plan las zonas del interior occidental y oriental de la región son las que registran un mayor número de incendios con un 78% del número de incendios y una superficie afectada superior a 86,7%.

Municipios como Vega de Pas, Soba, Cabuérniga, Rionansa, Selaya, San Roque de Riomiera, Miera y Los Tojos suman en su conjunto más de 50% de la superficie incendiada entre 2019 y 2023.

FEBRERO-ABRIL, EL PERIODO MÁS PELIGROSO

En cuanto a su distribución mensual, los meses de febrero, marzo y abril acumulan más del 71% de los incendios registrados y casi el 76% de la superficie quemada, registrándose incendios durante todas las épocas del año, y la mayor parte de los incendios forestales registrados no superan las 25 hectáreas, si bien se ha registrado 3 grandes incendios de más de 500 hectáreas entre 2019 y 2023, que afectaron a más de 2.000 hectáreas.

El nuevo Plan establece como épocas de peligro por incendios forestales para toda Cantabria el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de abril, y del 1 de agosto al 15 de octubre para las comarcas de Liébana, Campoo y Los Valles, teniendo en cuenta que estas épocas de peligro se pueden alargar, acortar o aparecer otras en función de cada año.

Ante tal situación, el Plan establece una serie de medidas preventivas, como las autorizaciones preceptivas para la utilización de cualquier tipo de fuego, tanto en suelo urbano como en terrenos rústicos; medidas de protección de bienes de interés cultural; inclusión del riesgo de incendios en las guías municipales de respuesta; planes de autoprotección por riesgo de incendio forestal o la actualización de los datos referentes a las épocas de peligro y al riesgo por incendios forestales, entre otros aspectos.

Asimismo, determina las prohibiciones en el empleo del fuego, regula el uso social y el acceso público durante la época de riesgo de incendios forestales y planifica una serie de acciones para mitigar y adaptar los ecosistemas forestales, así como programas de desbroces con ayudas para la mejora y aprovechamiento sostenible de los montes para entidades locales públicas y entidades privadas, además de ayudas para la mejora de pastizales de aprovechamiento común en terrenos públicos.