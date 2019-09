Cantabria dice que la muerte por listeria es "un caso aislado" que no tiene "nada que ver" con el brote en otras CCAA

Publicado 23/08/2019 14:41:11 CET

El consejero de Sanidad indica que "no se puede aventurar" cuál ha sido la causa

SANTANDER, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria, Miguel Rodríguez, ha asegurado este viernes que la muerte por listeriosis registrada en la región es "un caso puntual" y "aislado" que no tiene "nada que ver" con el brote que se está produciendo en algunas comunidades autónomas como Andalucía.

Así lo ha señalado este viernes a preguntas de los medios a propósito del varón de 62 años que falleció el miércoles en el Hospital Sierrallana de Torrelavega diagnosticado de este enfermedad, sobre el que ha desmentido causas apuntadas hasta ahora pues "es muy complicado" saberlas y "no se puede aventurar" cuál ha sido.

En este sentido, el titular de la Consejería ha recordado que en el origen de esa enfermedad, causada por la bacteria listeria, en principio puede estar implicado cualquier alimento consumido durante las tres semanas anteriores al inicio de los síntomas.

Al respecto, ha admitido que en la anamnesis -conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de un paciente con un objetivo diagnóstico- figuraban "algunas circunstancias", pero Rodríguez no ha querido "entrar" en ellas, porque por ahora no hay "nada demostrado" y no se puede achacar todavía la infección a una causa concreta.

El consejero ha aprovechado para lamentar la muerte de una persona por una infección que "no suele llegar a este nivel de complicaciones" aunque, como ha reconocido, en pacientes inmunodeprimidos o con muchas complicaciones, como ha sido este supuesto, pueden llegar a fallecer.

Rodríguez, que ha trasladado el pésame a los familiares de la víctima, ha insistido en que "en principio es un caso aislado" que "desde luego no tiene nada que ver" con el brote detectado en algunas comunidades, brote que en Cantabria no hay.

Para finalizar, el responsable de Sanidad en la región ha recordado que la infección por listeria es "algo habitual", y ha indicado que todos los años se registran entre dos y diez casos en la región.