Cantabria del Ebro está este viernes en aviso por tormentas y Liébana por máximas de 34 grados

SANTANDER 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria del Ebro está este viernes, 19 de septiembre, en aviso amarillo (riesgo) por tormentas y Liébana por temperaturas máximas de hasta 34 grados centígrados.

La alerta amarilla por tormentas en Cantabria del Ebro se activará a las 18.00 horas y se prolongará durante toda la jornada, mientras que el aviso por altas temperaturas en Liébana comenzará a las 13.00 horas y finalizará a las 20.00 horas.

Además de Cantabria, otros puntos como el País Vasco, Galicia, Extremadura, Castilla La Mancha y Andalucía están hoy en aviso por máximas; y La Rioja, País Vasco, Castilla y León y Aragón por tormentas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.