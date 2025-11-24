Cantabria elabora el primer estudio del comercio ambulante para avanzar en su modernización

SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha elaborado un estudio sociológico del sector del comercio ambulante, el primero que se lleva a cabo en la región, para contar con un diagnóstico "riguroso" de cara a diseñar políticas públicas eficaces", con el objetivo de avanzar en la modernización y profesionalización de esta actividad económica.

Así lo ha señalado el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, este lunes en la inauguración de la segunda edición de las jornadas sobre modernización del comercio ambulante, organizadas por la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, GESCOMER y la Federación de Municipios de Cantabria, con la colaboración del Ayuntamiento de Santander.

Además del estudio, Arasti ha presentado en la jornada una ordenanza tipo para regular esta actividad económica. Se trata de una propuesta de regulación "uniforme" que va a permitir a los ayuntamientos disponer de un marco "moderno y actualizado" que "dará seguridad y estabilidad a los cientos de trabajadores y empresas que integran el sector".

Según ha explicado, este borrador de ordenanza tipo incluye medidas para fomentar el relevo generacional, impulsar la adhesión a la Junta Arbitral de Consumo como sistema de resolución de conflictos e introduce mecanismos de simplificación administrativa, como puede ser la comunicación previa.

El consejero ha destacado la labor de los vendedores ambulantes, que "con su no poco esfuerzo y dedicación llevan sus productos y servicios a todos los rincones de Cantabria, muchos de ellos en riesgo de despoblación".

"Gracias a ellos la vida de nuestros vecinos es mucho más fácil y, además, se mantiene viva la tradición de los mercadillos como espacios de encuentro, de cultura y de economía local", ha subrayado.

El consejero se ha mostrado partidario de promover un "espíritu de colaboración" entre administraciones para, con estas nuevas herramientas, ayudar al comercio ambulante a seguir avanzando porque "el comercio ambulante de Cantabria tiene por delante un futuro de modernización, profesionalización y crecimiento".

Durante la jornada se ha desarrollado una mesa redonda sobre los retos y oportunidades del comercio ambulante en la Comunidad Autónoma.