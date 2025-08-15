Cantabria envía a Zamora un puesto de mando avanzado contra los incendios, que coordina 5 brigadas

SANTANDER 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha enviado a Castilla y León un puesto de mando avanzado para colaborar en la extinción de los incendios forestales que padece la comunidad vecina, que se ha instalado en Porto de Sanabria (Zamora) y coordina cinco brigadas forestales que suman 35 efectivos.

Cantabria ha enviado el operativo tras activar este jueves el Plan Territorial de Emergencias (PLATERCAN) en fase de preemergencia para apoyar a otras comunidades autónomas que están sufriendo graves incendios, especialmente en las provincias de Zamora y León.

El operativo que se ha desplazado hasta allí está integrado por dos técnicos de Protección Civil de Emergencias, uno como jefe del puesto de mando avanzado y otro como apoyo técnico; el jefe del parque de emergencias de Reinosa; un agente del Medio Natural; un sargento del parque de bomberos de Santander, y el apoyo logístico de la Cruz Roja.

Desde Porto de Sanabria, se encarga de coordinar la extinción del flanco izquierdo de Pico Moncalvo con cinco brigadas forestales --de lugares como Zamora y Salamanca--, que según ha informado el Gobierno regional van a realizar un ataque directo, apoyados por medios aéreos, a la espera de que lleguen más efectivos.