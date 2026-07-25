Cantabria está este sábado en aviso naranja por lluvias

SANTANDER, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Parte de Cantabria estará este sábado, 25 de julio, en aviso naranja (peligro importante) por lluvias y en amarillo (peligro bajo) por tormentas.

En concreto, ambas alertas estarán activas entre las 12.00 y las 21.00 horas en el litoral y en el centro y valle de Villaverde.

Inicialmente, el nivel de aviso por lluvias era amarillo en estas zonas, si bien la AEMET lo elevó a naranja ante la previsión de que las acumulaciones de precipitación puedan ser de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Mientras, se mantiene en amarillo el aviso por tormentas, que podrán venir acompañadas de rachas muy fuertes y granizo.

EL GOBIERNO CÁNTABRO PIDE PRUDENCIA

Ante estos avisos de la AEMET, el Gobierno de Cantabria ha recomendado extremar la prudencia y evitar permanecer al aire libre, sobre todo en praderas y lugares abiertos.

Ha explicado que si se está lejos de un refugio adecuado hay que mantenerse alejado de las masas de agua y de zonas altas, buscar un lugar bajo o una depresión del terreno y nunca tumbarse en el suelo.

Tampoco hay que guarecerse debajo de árboles, en particular si están aislados y es necesario alejarse de alambradas, verjas, vías del tren y otros objetos metálicos, al igual que de zonas ricas en mineral de hierro.

Ha indicado que el peligro de las tormentas para las personas se produce, fundamentalmente, en campo abierto, si bien ha añadido que en las viviendas se deben de evitar corrientes de aire, dado que atraen los rayos.

Asimismo, durante la tormenta se desaconseja bañarse o ducharse, puesto que el agua es buen conductor de la electricidad, y se deben de proteger los electrodomésticos, desenchufando aquellos que se pueda, para evitar que sean dañados por subidas o caídas de tensión.

Además, ante la llegada de lluvias el servicio de emergencias del Gobierno ha instado a los ciudadanos a retirar del exterior de los domicilios aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua; revisar canalones y desagües; no estacionar vehículos en cauces secos ni a la orilla de ríos; circular, en la medida de lo posible, por carreteras principales y autopistas, y aumentar la prudencia al volante.

Por la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Si se produjera cualquier tipo de incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención.

Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, les ha animado a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.