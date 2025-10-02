Cantabria exige "diálogo de verdad" al Ministerio y trabajo conjunto para aprobar un Plan de Vivienda "consensuado"

El consejero de Vivienda, Roberto Media, y el director general de Vivienda, Carlos Montes - GOBIERNO DE CANTABRIA

El Gobierno regional aportará alegaciones al documento "con ánimo constructivo"

SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media (PP), ha exigido a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez (PSOE), "diálogo de verdad", así como que el Ejecutivo central trabaje conjuntamente con todas las comunidades autónomas para aprobar el Plan de Vivienda 2026-2030 "con el consenso de todas las administraciones implicadas".

Así lo ha destacado este jueves tras la celebración en Madrid de la Conferencia Sectorial de Vivienda, presidida por la ministra del ramo y que ha contado con la asistencia de los consejeros responsables de esta materia de las diferentes comunidades para abordar este documento. Media ha avanzado que Cantabria aportará alegaciones "con ánimo constructivo".

No obstante, durante su intervención, ha lamentado que el Ministerio no haya contado con la participación "previa" de las comunidades autónomas para su elaboración porque "no somos un actor más, somos quienes pagamos y ejecutamos con nuestros presupuestos este plan".

Asimismo, el consejero ha criticado que no se haya celebrado ninguna reunión sobre este tema en el último año a pesar de que Rodríguez "nos ofreció colaborar y trabajar juntos".

En este sentido, ha asegurado que "si se hubiesen celebrado reuniones antes, este asunto podía estar ya resuelto", y ha lamentado haberse enterado "prácticamente" por los medios de comunicación del contenido de este borrador.

Al mismo tiempo, Media ha criticado que la participación de las comunidades en este asunto vaya a ser "únicamente a través de los escasos días que dure el trámite de información pública".

"Así no se trata un tema tan serio como este. No sé qué problema tienen para escucharnos", ha expresado, al tiempo que ha indicado que la labor que tiene ahora el Ministerio teniendo que leer e intentar adaptar "nuestras aportaciones" se podría haber evitado "si nos hubiéramos sentado antes".

CANTABRIA PRESENTARÁ "ALEGACIONES CONSTRUCTIVAS"

Durante su intervención, el consejero ha afirmado que el Plan tiene "cosas buenas que valoramos positivamente". Sin embargo, ha apuntado a otra serie de cuestiones que cree que deberían haber sido previamente consensuadas, "y no impuestas".

Por ello, ha avanzado que Cantabria aportará alegaciones "con ánimo absolutamente constructivo" para hacer frente al problema de la vivienda, "el problema actual y de futuro más importante que tiene el país".

Acerca de este tema, Media ha pedido "retirar las ideologías y trabajar en conjunto para ponernos de acuerdo sobre un tema tan importante para la ciudadanía".

Sobre la aportación económica que las administraciones autonómicas destinan a los planes de vivienda, Media ha puesto en valor que en el último Plan, Cantabria contribuyó con el 55,7% del coste total frente al 44,3% que aportó el Ejecutivo Central, una cantidad "alejada" del 30% y 70% que respectivamente cada administración debería haber aportado.

Además, Media ha pedido colaboración al Ministerio para "desbloquear" la situación en la que se encuentran muchas viviendas pertenecientes a la SAREB, y ha puesto como ejemplo una urbanización de más de 70 viviendas en Cantabria "que podría ponerse a disposición de quien más lo necesite pero que ahora mismo está estancada".

Dentro de los puntos del orden del día, Cantabria ha votado favorablemente a la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, pero ha vuelto a mostrar su malestar por la "maraña burocrática" que deja en las comunidades y ha vuelto a pedir al Ministerio soluciones para aminorar la carga administrativa.

Por último, Media ha solicitado a la ministra "resolver cuanto antes el gran problema de inseguridad jurídica con el que cuentan los fondos europeos" y ha incidido en que el Ejecutivo cántabro, al igual que otras administraciones, ha tenido que garantizar "con nuestros presupuestos" los fondos europeos en los concursos públicos porque, de otra manera, "no eran financiables los proyectos", ha concluido.