Cantabria Film Commission celebra su DCP50 con un taller práctico para que una película traspase fronteras

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SANTANDER 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cantabria Film Commission celebra el Diálogo de Cine y Producción (DCP) número 50 con un taller práctico sobre las ventas internacionales, en concreto, para aprender cómo hacer viajar una película más allá de su país de origen.

Será impartido los días 26 y 27 de septiembre por Isabel Ivars, una de las agentes de ventas más importantes a nivel internacional, quien compartirá su experiencia con el sector audiovisual cántabro, tanto a nivel teórico como práctico, y prestará asesoramiento a proyectos.

El director de Cantabria Film Commission, Víctor Lamadrid, ha afirmado que llegar al DCP50 "y cumplir 50 jornadas es algo muy especial, porque es la constatación de que esta iniciativa funciona, es útil para el sector y ayuda a poner a la comunidad autónoma cántabra en el mapa audiovisual".

Lamadrid ha explicado que para esta jornada se ha buscado un tema que muestre la evolución de nuestro cine y "es ahí donde entra la labor del agente de ventas internacional". Y es que, según ha remarcado, "nuestros profesionales están afrontando retos que hace unos años parecían inalcanzables y eso es buena señal".

Este taller, que lleva por título 'Pasaporte para tu película. Una guía práctica para navegar las ventas internacionales', combina un día de seminario, en el que se tratará desde dentro cómo funciona el mundo de las ventas internacionales, con otro de trabajo práctico en el que cada director podrá presentar y trabajar su propio proyecto junto a un agente de ventas.

Para el director de Cantabria Film Commission, es "una oportunidad para pasar de la teoría a la práctica, entender cómo se ve una película desde la perspectiva del mercado y obtener una primera orientación profesional sobre su recorrido internacional".

El DCP50 tendrá lugar en la Filmoteca de Cantabria durante dos jornadas, de 10 a 14 y de 16 a 18 horas, el sábado 26 de septiembre y de 10 a 14 el domingo 27, y para participar es necesaria inscripción previa en https://filmotecacantabria.es/es/dcp50/

Los participantes en esta nueva jornada formativa tienen la oportunidad de enviar su dosier de largometraje, sea de ficción, documental o animación, a la ponente para trabajar sobre él. Para ello es necesario mandarlo de manera previa al correo electrónico cantabria.film@srecd.es antes de las 13 horas del viernes 18.

Isabel Ivars, tras una primera etapa profesional en Merrill Lynch, donde consolidó su experiencia en financiación y análisis, orienta su carrera hacia el cine, especializándose en marketing y distribución internacional. Antes de incorporarse a Protagonist Pictures como directora de ventas de Protagonist PICKS y Biblioteca, trabaja como agente de ventas en Wide Management (París) y como directora de festivales en Films Boutique (Berlín), colaborando además con instituciones europeas y latinoamericanas en la financiación, tutoría y acompañamiento de proyectos en desarrollo, 'work in progress' y laboratorios de producción.

Su labor combina una mirada creativa con una sólida comprensión de los circuitos industriales y culturales del cine contemporáneo.

Ha sido jurado, asesora y vocal en comisiones de ayudas a la producción del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), el Gobierno de Canarias, el Instituto Valenciano de Cultura y el World Cinema Fund y ha participado en festivales y foros internacionales como Berlinale, Torino, Chicago, Tallinn Black Nights, Palm Springs, FICValdivia, D'A Festival, New Horizons o Locarno Film Festival.