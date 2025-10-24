Cantabria finaliza las tres sendas entre Peña Cabarga y los municipios de Liérganes, Penagos, Medio Cudeyo y Villaescusa - JOSE ROMAN CAVIA SOTO

SANTANDER 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria ha inaugurado las obras de acondicionamiento y señalización de las tres sendas pedestres que conectan el Mirador de Peña cabarga con los municipios de Liérganes, Penagos, Medio Cudeyo y Villaescusa, que han sido homologadas por la Federación Cántabra de Montaña.

Esta tercera fase --el proyecto global busca recuperar esta zona emblemática del sur de la bahía de Santander-- ha tenido los objetivos de poner en valor la Sierra de Peña Cabarga y recuperar el Monumento al Indiano.

La actuación ha creado un espacio de ocio y turismo sostenible que integra el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, los municipios y la cima del Picu Llen a través de esta red, moteada de yacimientos arqueológicos como Castril Negro y de un patrimonio industrial y minero de extracción de hierro, desarrollado en el macizo desde época romana y hasta bien entrado el siglo XX.

Además de ensanchar y acondicionar las sendas para mejorar la accesibilidad y la seguridad, se han instalado carteles y paneles en las entradas y salidas de las rutas, así como mesas interpretativas a lo largo de los recorridos para divulgar el valor arqueológico de los mismos.

RUTAS

La primera ruta recorre 7,7 kilómetros entre el Barrio La Aldea, en La Concha de Villaescusa, y el Monumento al Indiano en el Picu Llen, pasando junto al Mirador de Rubí, en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Asimismo, incluye dos ramales a Castril Negro y Peñas Blancas y cuenta con un desnivel de 530 metros y una pendiente media de 6,8%. Entre los puntos de interés por los que pasa también se encuentran Mina Complemento y Peña Mora.

La segunda senda, de 4,2 kilómetros, enlaza el Picu Llen con el Barrio Rioz de Sobremazas, con vistas sobre el embalse de Heras y el Parque de la Covachosa. El desnivel es de 340 metros, con una pendiente media de 8,7%.

Por útlimo, la tercera ruta cuenta con un recorrido de 4,3 kilómetros y un desnivel de 255 metros entre Santiago de Cudeyo y el Picu Llen.

El consejero del ramo, Luis Martínez Abad, ha señalado que esta actuación forma parte de las inversiones del Gobierno de Cantabria, a través de la sociedad pública Cantur, para ampliar los atractivos turísticos y deportivos de la región, así como para mejorar y modernizar las instalaciones turísticas ya existentes.

El presidente de la Federación Cántabra de Montaña, Juan Pérez, ha entregado al consejero y a la directora general de Cantur, Inés Mier, los certificados que acreditan la homologación como Pequeños Recorridos (PR).

También han estado presentes en la visita los alcaldes de Medio Cudeyo, María Higuera; Penagos, José Carlos Lavín; y Liérganes, Ángel Bordás; y el concejal de Obras de Villaescusa, Óscar Méndez.