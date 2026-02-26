Cantabria, al frente del aumento del precio de la vivienda en 2025, con un 14,4%, según los notarios

Archivo - Una oficina de empresa inmobiliaria. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Se llevaron a cabo 10.240 compraventas, un número similar al del ejercicio anterior

SANTANDER/MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cantabria lideró en 2025 el incremento en el precio de la vivienda, que se elevó un 14,4 por ciento, hasta los 1.736 euros por metro cuadrado, según datos del Consejo General del Notariado.

La subida del precio experimentada en Cantabria solo ha sido igualada por Murcia y se sitúa casi siete puntos por encima de la experimentada en el conjunto del país (7,5%). Todas las comunidades autónomas registraron incrementos.

Según los notarios, en Cantabria se efectuaron el año pasado 10.240 compraventas de vivienda, un volumen que no supone apenas variación respecto al año pasado.

De ese global de compraventas, 7.794 fueron de pisos, lo que supone un 3,4% menos que en 2024, y 2.446 correspondieron a viviendas unifamiliares, que crecieron un 12,4%.

En los pisos, el precio del m2 se situó en los 2.093 euros/m2, un 21% más que en 2024, una subida que cuadruplica a la experimentada en las viviendas unifamiliares, donde aumentó un 5,2%, hasta los 1.233 euros/m2.

Por su parte, los préstamos para adquisición de vivienda repuntaron en Cantabria un 12,8% en 2025, hasta los 5.106, frente a un 13,7% de media nacional. La cuantía media fue de 145.441 euros, un 13,8% más, el segundo mayor incremento por comunidades.

En otro orden de cosas, la estadística de los notarios indica que en Cantabria se constituyeron en 2025 un total de 978 sociedades, un 1,8% más que el año anterior, con un capital medio de unos 17.600 euros, un 19,1% más.

Sin embargo, de ese total de nuevas sociedades, 709 se constituyeron con un capital de entre 3.000 y 4.000 euros

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, la compraventa de viviendas aumentó un 4,4% en 2025 en comparación al año anterior, hasta alcanzar las 752.661 operaciones, el segundo mayor valor de la serie histórica, tras las 853.568 operaciones del año 2007, mientras que los préstamos para adquisición de vivienda aumentaron un 13,7%, hasta los 389.090 operaciones.

Por su lado, el precio medio del metro cuadrado avanzó un 7,5% respecto al año 2024, hasta situarse en 1.902 euros, por encima del máximo histórico de 2007 (1.832 euros), y con los mayores ascensos en Región de Murcia (+14,4%), Cantabria (+14,4%), Comunidad de Madrid (+13,3%), Islas Canarias (+12%) y Castilla-La Mancha (+9,6%).

A lo largo del año, los precios mostraron un crecimiento sostenido durante todos los trimestres, con tasas interanuales oscilando entre el 6% y el 9%, produciéndose un mayor vigor en el crecimiento de precios también en el primer trimestre. Así, la dinámica alcista en los precios no muestra síntomas de ralentizarse.

Respecto a las compraventas, el número de operaciones en el primer trimestre fue especialmente intenso, produciéndose un total de 184.952 operaciones, un 14,6% más que en 2024, en los siguientes dos trimestres se produjo una notable desaceleración en ese crecimiento y se cerró el año con tasas interanuales negativas en cada uno de los tres meses del último trimestre.

Por tipo de vivienda, al cierre de 2025 las compraventas de pisos aumentaron un 2,3% interanual, alcanzando las 567.564 unidades y todavía por debajo de las 675.187 de 2007. Por su lado, la compraventa de viviendas unifamiliares avanzaron un 11,5%, hasta llegar a las 185.097 unidades y superar el máximo histórico de 178.381 operaciones de 2007.

Respecto a los precios de los pisos, avanzaron un 10,1% con respecto a 2024, hasta alcanzar los 2.186 euros por metro cuadrado, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.424 euros (+3,8%).

Los notarios han señalado que mientras que los precios de los pisos sí han superado el máximo de 2007, que fue de 2.070 euros, los de las viviendas unifamiliares todavía no han superado el máximo de 1.429 euros.

La compraventa de viviendas en 2025 subió en catorce autonomías y decreció en las tres restantes, concretamente, en Comunidad de Madrid (-4,7%), Islas Canarias (-4,7%) e Islas Baleares (-0,4%).

El aumento fue de doble dígito en Castilla y León (+13,6%) y País Vasco (+12%), pero también se pudieron observar incrementos en Extremadura (+9,9%), Aragón (+9,1%), Castilla-La Mancha (+8,8%), Galicia (+7,6%), Cataluña (+7,3%), Región de Murcia (+6,8%), Navarra (+6,6%), Andalucía (+6,3%), La Rioja (+5%) y Asturias (+4,7%).

En todas las comunidades autónomas se experimentó un encarecimiento en el precio de la vivienda en 2025, con aumento de doble dígito en Región de Murcia (+14,4%), Cantabria (+14,4%), Comunidad de Madrid (+13,3%) e Islas Canarias (+12%).

También se incrementó el precio en Castilla-La Mancha (+9,6%), Comunidad Valenciana (+9,4%), Extremadura (+9,2%), Cataluña (+9,1%), Islas Baleares (+8,9%), Asturias (+8,7%), País Vasco (+8,1%), Aragón (+7,8%), Navarra (+7,5%), Castilla y León (+6,6%), Galicia (+4,7%), La Rioja (+4,6%) y Andalucía (+4,2%).

De esta manera, los precios por metro cuadrado superaron la media nacional en Islas Baleares (4.061 euros), Comunidad de Madrid (3.463 euros), País Vasco (2.995 euros), Cataluña (2.323 euros) e Islas Canarias (2.177 euros).

Los nuevos préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda aumentaron un 13,7% en 2025, hasta las 389.090 operaciones, y su cuantía promedio se incrementó un 11,8% anual, situándose en los 173.989 euros.

Asimismo, hubo 110.360 operaciones con otros fines (+16,3%), de forma que la cifra total de nuevos préstamos hipotecarios alcanzó en 2025 los 499.450, un 14,3% más que el año previo.

Los nuevos préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda aumentaron en todas las comunidades y se experimentaron subidas mayores a la media nacional en Extremadura (+21,2%), Asturias (+18,7%), Castilla-La Mancha (+18,7%), Aragón (+18,7%), Cataluña (+18,5%), Galicia (+17,6%), Castilla y León (+17,2%), Región de Murcia (+15,9%) y La Rioja (+15,6%).

En cuanto a la cuantía promedio de los nuevos préstamos para adquisición de vivienda, hubo aumentos en dieciséis autonomías, destacando la Comunidad de Madrid (+20,5%), Cantabria (+13,8%), Región de Murcia (+13,6%), Comunidad Valenciana (+12,9%), Islas Canarias (+11,8%) y Castilla-La Mancha (+11,7%). En el lado contrario, La Rioja presenta una variación negativa del 0,8%.

Por su lado, solo en el mes de diciembre, la compraventa de viviendas decreció un 1% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que el precio medio creció un 7,2%, hasta los 1.977 euros por metro cuadrado.

La concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda subió un 13,6%, hasta las 38.495 operaciones, mientras que la cuantía promedio de estos préstamos ascendió un 9,3% interanual, alcanzando los 182.254 euros.