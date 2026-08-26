Cantabria invertirá más de 650.000 euros en 17 proyectos del Grupo de Acción Local Asón-Agüera-Trasmiera

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, firma los contratos del GAL Asón-Agüera-Trasmiera en la sede del Grupo de Acción Local en Ramales. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha asistido este miércoles a la firma de contratos de 17 proyectos dentro del Grupo de Acción Local (GAL) Asón-Agüera-Trasmiera, que supondrán una inversión de algo más de 656.325 euros y que van a recibir una subvención total de 654.028 euros, del Gobierno de Cantabria.

Los 17 proyectos firmados son muy variados en cuanto a su tipología, pero todos ellos de interés para el territorio y sus habitantes, ha dicho el Gobierno de Cantabria en un comunicado.

Así, en la localidad de Ampuero, a través de su Ayuntamiento, se van a subvencionar tres proyectos de interés para el municipio. El primero de ellos se trata de la rehabilitación del templete de la plaza, además se va a poner en marcha un Museo de Pasabolo-Tablón y se va a ampliar el monumento al piragüismo.

En Soba también se van a poner en marcha tres proyectos, dos de ellos impulsados por el Ayuntamiento y el tercero por la Sociedad Cántabra de Pesca Conservacionista FARIO.

Los dos primeros tienen como objetivo la tirolina de Soba, tanto para su puesta en marcha como para la adecuación del entorno y su área recreativa, que estaba a falta de los trabajos a ejecutar gracias a estas ayudas. Mientras que el promovido por FARIO va dirigido a la adquisición de una piscina de pesca.

En el caso de Ruesga, el consistorio ha obtenido una ayuda para la adecuación de los parques de Riba y Ogarrio y la Asociación de Jubilados otra para la adecuación del centro cívico de Ogarrio.

La urbanización y ampliación de la zona deportiva de Liendo es otro de los proyectos, así como una dotación para la cubierta del parque infantil de Solórzano.

La Asociación Toro Cajón ha obtenido también subvención, dirigida para el equipamiento de las actividades taurinas que llevan a cabo.

Y por último, la Asociación de Mujeres Calle de Aras, de Voto, va a recibir una cuantía económica para el equipamiento de los actividades y talleres que desarrollan.

Durante el acto, Susinos ha querido poner en valor el trabajo de los Grupos de Acción Local, y los ha definido como "uno de los pilares fundamentales para la Consejería de Desarrollo Rural", porque gracias a ellos "somos capaces de acercar nuestras políticas al territorio".

A ello ha añadido que estos grupos son "piezas clave" para su departamento, ya que han contribuido a que el medio rural se perciba "como un verdadero lugar de oportunidades".

En este sentido, ha recordado que en Cantabria existen cinco GAL que son el de Asón-Agüera-Trasmiera; Campoo Los Valles; Liébana; Saja-Nansa, y Valles Pasiegos, todos ellos agrupados en la Red Cántabra de Desarrollo Rural.

A ellos se suman dos grupos de acción local costeros, el oriental y el occidental, que vinculan su actividad al mundo de la pesca.

Para la titular de Desarrollo Rural, los GAL realizan una labor "fundamental", ya que asesoran a la gente en los territorios que están emprendiendo a generar autoempleo en condiciones "muy complicadas".

"Estamos hablando de municipios que están en riesgo de despoblamiento, municipios que tienen los núcleos de población muy dispersos, que tienen dificultades para implantarse determinados servicios y estamos viendo que a lo largo de estos meses están poniéndose en marcha muchísimos proyectos de autoempleo y de dotación de servicios en lugares donde son muy necesarios", ha explicado Susinos.