Cantabria licitará en abril la compra de la máquina de protonterapia por 28,5 millones

Afirma también que, aunque a la oposición "le moleste", "va a haber" Pasiega y MUPAC y, según confía, financiados por el Gobierno de España

SANTANDER, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha avanzado que en abril se licitará la compra de la 'máquina' de protonterapia para su instalación en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla por importe de 28,5 millones de euros.

Así, en "junio o julio" tendrá que estar adjudicada, teniendo en cuenta que "solo hay dos empresas en el mundo" que las fabrican. Y en función de cuál de ellas gane el concurso, se avanzará en el proyecto para la obra civil donde "encajará" esa máquina, pues, aunque ya se está trabajando en él, cada una presenta diferencias que "condicionan" el resto de la actuación.

En total, el proyecto de implantación de la protonterapia en Valdecilla supondrá una inversión de unos 40 millones, que se financiarán con fondos europeos, por lo que con esta compra inicial de la máquina ya se ejecuta una cantidad "importante" de la partida.

Así lo ha dicho Revilla este lunes en el Pleno del Parlamento regional, a preguntas sobre el proyecto formuladas por el portavoz de Ciudadanos (Cs), Félix Álvarez, que ha puesto en duda que se pueda financiar con fondos de Europa teniendo en cuenta la fase en la que se encuentra.

Sin embargo, Revilla ha asegurado que "va a haber protonterapia" y que "no se va a perder ese dinero", porque en caso de que no esté lo suficientemente avanzado para 2023, como exige la UE para los proyectos que aspiran a financiarse con sus fondos, Europa permite "cargar" en esa partida gastos sanitarios y derivados del Covid. "Por lo tanto, ¿va a haber protonterapia en Cantabria? Sí. ¿Se van a perder fondos? No", ha sentenciado.

Así, ha asegurado que el Gobierno confía en el proyecto que el consejero, Miguel Rodríguez, presentó "con el aval de multitud de técnicos, médicos y especialistas de Valdecilla" que creen que pondrá en valor al hospital. "Hay grupos que han dicho que no era importante, pero este Gobierno ha entendido que sí", ha incidido.

"VA A HABER PASIEGA Y MUPAC AUNQUE A LA OPOSICIÓN LE MOLESTE"

Además, Revilla ha reiterado, en otro momento del Pleno y también en respuesta a las dudas de PP y Cs, que, aunque a la oposición "le moleste", también "va a haber" polígono de La Pasiega y nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) y confía en la firma de convenios plurianuales con el Gobierno de España para lograr que éste los financie íntegramente.

Ha insistido en que ambos proyectos estarán ya en ejecución bien a finales de este mismo año, o, si no en 2023, gracias a los 11 millones que, para cada actuación, han aportado el Gobierno de España, algo que, a su juicio, es una muestra de que al Ejecutivo de Pedro Sánchez "le gustan" estas actuaciones.

Para Revilla, la oposición debiera "aplaudir" y "congratularse" de las gestiones realizadas por el Gobierno por las que, según ha dicho, se han conseguido ya esos 22 millones para ambos proyectos.

En contraposición a la confianza de Revilla, PP y Cs han puesto en cuestión la ejecución de estos proyectos, o, al menos, que éstos se vayan a llevar a cabo en los plazos en los que asegura el Ejecutivo regional.

También han expresado sus dudas de que estas actuaciones vayan a contar con más financiación por parte del Gobierno central después del "fiasco" y "ridículo" que, a su juicio, ha supuesto que no vayan a recibir fondos europeos porque no encajan, tal y como confirmó el pasado 16 de febrero a Revilla la vicepresidenta primera del Ejecutivo central, Nadia Calviño.

"Vienen ustedes de Madrid con la manos vacías y tienen el cuajo de decir que no pasa nada. Continúan inflando el globo, continúan pidiendo prórroga y continúan confiando ustedes en las buenas intenciones de Pedro Sánchez", le ha reprochado la presidenta del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga.

La dirigente 'popular' ha censurado que Revilla presente como una "buena noticia" que, frente a la "garantía" que suponía que estos proyectos fueran financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, "ahora no haya garantía". "Porque no hay compromiso, no hay convenio, no hay cronograma, no hay nada, tan solo la voluntad política de Pedro Sánchez. O sea, que el que le dice que no a los fondos europeos, despues le va a decir que sí con los fondos propios", ha ironizado.

La presidenta de los 'populares' cántabros ha dicho a Revilla que cuando traiga firmados los convenios por los que el Gobierno central se comprometa a financiar estas actuaciones, el PP "lo creerá" pero "mientras tanto, cero crédito".

Por su parte, el coordinador autonómico y portavoz parlamentario de Cs ha dicho que "ojalá" ambos proyectos salgan adelante como asegura Revilla, pero ha considerado normal tener "serias dudas" ante cada previsión que hace el presidente regional. "La historia no le avala. A usted siempre le engañan", le ha dicho al presidente regional.

Álvarez teme que "como tantos y tantos proyectos" en Cantabria se "dilaten en el tiempo de forma insoportable". "Calculo que La Pasiega y el MUPAC se van a inaugurar el mismo día, el mismo mes y a la misma hora que se inaugure el tren a Bilbao", ha ironizado.

"Uno tiene la sensación y hasta el convencimiento de que todo es humo y paja", ha señalado Álvarez, que ha lamentado que se "haya perdido la oportunidad" de usar fondos europeos para financiar proyectos que "realmente cambien la fisonomía" de la región. En este sentido, ha señalado que los proyectos que en otras comunidades van ver financiados con fondos europeos están "a años luz" por delante de las "migajas" que va a recibir Cantabria.

"Llámenlo como quieran y vístanlo como puedan pero en la legislatura de los fondos europeos no cabe un fracaso mayor que los fondos europeos pasen de largo por Cantabria, que el mayor programa de inversiones de la Unión Europea no deje un céntimo en un proyecto tractor de envergadura, de calado, que sea capaz de modernizar nuestro sistema y nuestro modelo productivo en nuestra comunidad", ha dicho Buruaga, que cree que lo ocurrido ha sido "otra oportunidad perdida de enderezar el rumbo y cimentar la recuperación" de Cantabria.

Buruaga ha reprochado a Revilla que todas las legislaturas con el Gobierno PRC-PSOE "empiezan y acaban igual: en blanco", con una lista de "promesas y anuncios" y una lista más larga aún de "incumplimientos".

En su opinión, lo sucedido con los fondos europeos es "uno de los mayores fracasos" de la trayectoria política de Revilla, al que ha considerado un político "con audiencia" pero sin resultados. "Anuncia tantas cosas tantas veces sin cumplir ninguna que los ciudadanos no se creen ni media palabra y nosotros tampoco", ha aseverado.

Tras estas palabras, Revilla ha dicho a Buruaga que la ve "un poco crecida" y ha censurado que le acuse de ser un político "sin resultados" cuando ella formó parte de un Gobierno --el presidido por Ignacio Diego (2011-2015)-- que "dejó a Cantabria en los huesos", una gestión tras la que --ha recordado-- el PP lleva dos años en la oposición "y lo que le queda".

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA ASFA EN EL ANCHO MÉTRICO

Por otra parte, en el Pleno, se ha hablado de los retrasos, suspensiones de frecuencia y ampliación de los tiempos de viaje que está provocando la implantación del sistema de seguridad Asfa Digital en los trenes de Cercanías de Cantabria, algo por lo que el consejero de Transportes, Javier López Marcano, ha asegurado estar "cabreado y decepcionado".

Sin embargo, también ha dicho estar "esperanzado" ante la presentación por parte del Gobierno central del Plan de Cercanías 2025 --que, según se afirmó en un pleno anterior por parte del PSOE, está prevista para abril-- y también por la llegada a Cantabria de nuevos trenes, algo que aún no se ha producido pero que están esperando.