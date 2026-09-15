Cantabria lidera en agosto la subida del IPC (5,1%) por el encarecimiento de transportes, alojamientos y vivienda

Archivo - Pisos - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria lideró el pasado agosto la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC), con un repunte del 5,1 por ciento de la tasa interanual, ocho décimas por encima de la registrada en julio, y casi un punto superior al incremento de la media de España, que fue del 4,3%, siete décimas en este caso por encima de la de julio, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística.

En relación al mismo mes del ejercicio anterior, los mayores incrementos del IPC en la comunidad autónoma se dieron en transportes, restaurantes y alojamientos y en vivienda. Respecto a julio de 2026, el IPC aumentó un 1,1%, y un 4,2% en el acumulado de los ocho primeros meses del año.

Con el dato de agosto los precios encadena dos meses de subidas en Cantabria. Por detrás de la subida interanual de la región se situaron Galicia, con un alza del 4,8%; Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid, en todas ellas del 4,7%; País Vasco (+4,5%) y Baleares (+4,4%).

En el otro extremo de la tabla, los menores incrementos correspondieron a Canarias (+3,8%); Aragón, Asturias y La Rioja (+3,9%); y Cataluña y Andalucía, ambas con una subida del 4%.

Según el INE, las mayores repercusiones en la subida de los precios en agosto en Cantabria respecto al mismo mes de 2025 correspondieron a transportes (10,3%); restaurantes y alojamientos (6,4%) y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,1%), seguido a mayor distancia de los artículos del cuidado personal y protección social (3,9%), sanidad (3,5%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3,4%) y bebidas alcohólicas y tabaco (3,2%).

Mientras, donde las subidas interanuales son más moderadas es en actividades recreativas, deporte y cultura, un 1,2% (-1,3 puntos) ; muebles, artículos del hogar y para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,3% (-0,1 puntos); enseñanza, un 1,5% (+0 puntos) y seguros y servicios financieros, un 2% (+0 puntos).

Y en el alza del IPC sobre julio influyó especialmente el transporte, con una subida del 3,3%; pero también los alojamientos y restaurantes, que costaron un 1,7% más, y la información y las comunicaciones, un 1,1% más.

Por su parte, la subida acumulada de los precios entre enero y agosto de 2026 en la región obedeció fundamentalmente al encarecimiento del transporte (10,2%); restaurantes y alojamientos (8,6%); y viviendas y actividades recreativas, deporte y cultura, ambos grupos con un 4,7%.

DATOS NACIONALES.

En todo el país, el IPC elevó su tasa interanual siete décimas en agosto, hasta el 4,3%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%, debido al encarecimiento de los combustibles, según los datos definitivos publicados este martes por el INE, que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

Con el dato de agosto, la inflación encadena dos meses consecutivos de ascensos y se sitúa por encima del 4% por primera vez desde abril de 2023.

El organismo ha explicado que los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron al alza de los precios en agosto, frente al descenso que experimentaron en igual mes de 2025. Esto ha provocado que el grupo de transporte haya elevado en agosto su tasa anual más de tres puntos, hasta el 9,5%, la más alta en cuatro años.

Asimismo, el INE ha atribuido el fuerte repunte de la inflación de agosto a los alimentos y bebidas no alcohólicas, que situaron su tasa anual en el 2,3%, siete décimas más que en el mes anterior, por el comportamiento de los precios de las frutas y frutos de cáscara, que disminuyeron pero menos que en agosto de 2025.

"La tasa anual del IPC se situó en agosto en el 4,3% principalmente por el encarecimiento de los carburantes, que reflejan la persistencia del shock energético por la guerra en Irán e incorporan un efecto base porque en agosto de 2025 bajaron", han señalado desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Frente a ello, el departamento que dirige Carlos Cuerpo ha resaltado que la inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas "se mantiene contenida", en el 2,3% interanual, y que la inflación acumulada de los alimentos desde que empezó el conflicto en Oriente Próximo, en febrero, es negativa (-0,65%).

Además, Economía ha destacado que la inflación acumulada en España se mantiene ligeramente inferior a la de la eurozona, situándose en el 19,3% y el 19,6%, respectivamente, en el periodo febrero 2022-agosto 2026.

El Ministerio ha recordado que las medidas del plan de respuesta a la guerra en Irán están vigentes según el calendario ya anunciado: la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevó a 20 céntimos por litro desde el pasado 1 de septiembre, mientras que la rebaja de la gasolina se mantiene en 5 céntimos por litro. El resto del paquete de medidas continúa activo.

"No dejaremos de acompañar y de apoyar a las familias ante las subidas" de los precios", ha insistido el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.