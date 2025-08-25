Cantabria mantiene sólo un incendio activo en Hermandad de Campoo de Suso, que se inició en la provincia de Palencia

SANTANDER 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos forestales de Cantabria y Castilla y León trabajan conjuntamente en la extinción del incendio que se inició en la localidad de Brañosera, perteneciente a la provincia de Palencia, y que, tras su reactivación en las últimas horas, está afectando al municipio de Hermandad de Campoo de Suso.

El Gobierno de Cantabria ha informado que éste es el "único incendio activo a esta hora" en la comunidad autónoma.

Por otro lado, en el día de hoy ha quedado extinguido un incendio que en el día de ayer se producía en el municipio de Valderredible. Siguen activadas con el nivel 2 del Operativo de Extinción de Incendios Forestales las Comarcas 1 (Liébana Norte), 2 (Liébana Sur), 3 (Nansa), 5 (Campoo), 6 (Zona Sur) y 7 (Besaya).

Asimismo, el Gobierno de Cantabria también ha avanzado que mantiene la situación de preemergencia del Plan Territorial de Emergencias de Cantabria para seguir colaborando con el resto de comunidades autónomas en la lucha contra los incendios que han asolado en las últimas semanas a España.

Al igual que en días anteriores, bomberos forestales de la región cántabra siguen apoyando los trabajos de control de los puntos calientes del incendio que en el territorio de León, en el límite con la comunidad autónoma de Cantabria con el municipio de Camaleño.