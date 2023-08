Cantabria no registra grandes incidencias ante las altas temperaturas de estos días

Extinguido un pequeño incendio en Soano



SANTANDER, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria no ha registrado "grandes incidencias" durante estos días en los que se han alcanzado temperaturas más altas de lo normal, a excepción de un "pequeño" incendio de media hectárea en Soano, que ya está extinguido.

Así lo ha informado este jueves a preguntas de la prensa el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, Pablo Palencia, que ha señalado que "afortunadamente" el tiempo ya ha cambiado en la jornada de hoy.

Ha recordado que los Servicios Técnicos Forestales decretaron el nivel 2 de alerta de incendios en algunas comarcas del sur de la región debido a las condiciones climáticas.

No obstante, ante estas altas temperaturas, no se han registrado "grandes incidencias", a excepción de un "pequeño" incendio de media hectárea detectado ayer en Soano, que ya está extinguido, según el informe de los técnicos forestales emitido a las 5 horas, por lo que la región no tiene ningún incendio forestal activo.

Palencia ha recordado que la Consejería, a través de la Dirección de Montes y Biodiversidad, está en "permanente vigilancia" de las condiciones climáticas, y las cuadrillas y los guardas "constantemente vigilando".

Cantabria tiene prohibidas todas las quemas ante el riesgo "muy alto y extremo" de incendios forestales, ha informado el 112 en su cuenta de Twitter.