Cantabria no registra ningún incendio forestal activo

SANTANDER 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria no registra a estas horas ningún incendio forestal activo, después de la extinción de los cuatro que durante esta jornada permanecían controlados, en Cerdigo (Castro Urdiales); Prellezo (Val de San Vicente); Los Llares (Arenas de Iguña) y en la Sierra de Picasagra (Cabezón de Liébana).

Según la información facilitada a última hora de esta tarde por el Gobierno autonómico, se han cumplido las previsiones de mejoría y los fuegos han quedado apagados, si bien la Consejería de Desarrollo Rural mantiene activo el operativo de extinción de incendios forestales en toda la comunidad autónoma.

El director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, recalcó esta mañana que "no es el viento sur el que provoca los incendios, sino que es la acción irresponsable de delincuentes que aprovechan estas condiciones meteorológicas tan comunes en nuestra región para provocar esta desgracia para todos".