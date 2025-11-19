Cantabria otorga ayudas de más de 259.000 euros a siete municipios para paliar los efectos de la sequía

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha otorgado ayudas por un montante global de más de 259.000 euros a siete municipios para paliar los efectos de la sequía.

Estas ayudas sirven para financiar la compra de vehículos cisterna u otros elementos para el transporte de agua en aquellas localidades de la comunidad que no se encuentran conectadas a ninguno de los planes hidráulicos de titularidad autonómica.

Con ello, el Gobierno pretende ayudar a las pequeñas entidades locales a sufragar los gastos que les suponen, especialmente en los meses de verano, abastecer de agua a sus vecinos a través de camiones cisterna u otros vehículos desde los depósitos regionales.

Los municipios beneficiarios son Campoo de Yuso, al que se le conceden más de 31.000 euros; San Miguel de Aguayo, Vega de Liébana y Cabezón de Liébana, con una ayuda de 40.000 euros a cada uno de ellos; Saro (38.000 euros); Cillorigo de Liébana (más de 33.000) y la Hermandad de Campoo de Suso (37.000), según se recoge en la resolución de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria.