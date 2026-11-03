Archivo - Celebración de la fiesta de la Vijanera - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria participará, con La Vijanera, en un proyecto europeo para acercar el patrimonio cultural a los jóvenes a través del juego

El programa HERITAGE.PLAY, aprobado en la convocatoria de Proyectos de Cooperación Europea (pequeña escala) del programa Europa Creativa - Cultura, permitirá al Museo Etnográfico de Cantabria (METCAN), perteneciente a la Consejería de Cultura, colaborar con entidades de Polonia, Suecia y Eslovenia para desarrollar nuevas herramientas de participación juvenil vinculadas al patrimonio cultural.

El proyecto, de dos años de duración, tiene como objetivo involucrar a los jóvenes en la conservación y difusión del patrimonio europeo mediante la creación colaborativa de juegos inspirados en elementos culturales y tradiciones locales, ha informado el Gobierno. En el caso de la comunidad, el trabajo se centrará en La Vijanera, una de las manifestaciones culturales más representativas de la región, declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial.

A través de esta iniciativa, jóvenes, educadores, especialistas en patrimonio y diseñadores participarán conjuntamente en la creación de experiencias lúdicas que permitirán conocer y reinterpretar tradiciones y relatos culturales desde una perspectiva innovadora.

Desde la Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria, que ha sido la encargada de impulsar la candidatura del Museo Etnográfico, se ha destacado que su aprobación "supone una excelente oportunidad para acercar el patrimonio cultural de Cantabria a las nuevas generaciones utilizando herramientas y lenguajes cercanos a los jóvenes, favoreciendo además su participación en la transmisión y preservación de nuestras tradiciones".

Asimismo, ha subrayado que la participación en HERITAGE.PLAY refuerza la proyección europea del patrimonio cántabro y contribuye a situar a La Vijanera como un referente cultural en los espacios de cooperación internacional.

El proyecto reunirá a cuatro instituciones culturales europeas: Fundación para la Protección del Paisaje y la Promoción de las Regiones NUMINOSUM de Polonia, coordinadora de la iniciativa; el Västervik Museum de Suecia; el Park of Military History Pivka de Eslovenia, y el Museo Etnográfico de Cantabria. Esta colaboración permitirá intercambiar metodologías, compartir buenas prácticas y desarrollar una red estable de cooperación entre museos europeos comprometidos con la innovación cultural y la participación juvenil.

Entre los principales resultados previstos se encuentran la creación de cuatro juegos basados en el patrimonio local de los territorios participantes, la formación de profesionales culturales en metodologías de aprendizaje mediante el juego y la elaboración de una guía de buenas prácticas y herramientas abiertas para que otras instituciones europeas puedan replicar la experiencia.

Cantabria contará con un presupuesto de 52.109 euros dentro de un proyecto cuyo coste total asciende a 249.598 euros, cofinanciado al 80% por el programa Europa Creativa de la Unión Europea. La participación regional estará liderada por el Museo Etnográfico de Cantabria, que además asumirá las tareas de comunicación, difusión y sostenibilidad de los resultados del proyecto.

HERITAGE.PLAY permitirá reforzar el conocimiento y la valoración del patrimonio cultural entre la juventud, impulsar nuevas formas de trabajo entre museos europeos y contribuir a la preservación y difusión de tradiciones singulares de Cantabria como La Vijanera mediante formatos innovadores y participativos.