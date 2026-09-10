Cantabria pedirá este viernes fondos de 1,8 millones para el pago de ayudas a agricultores y ganaderos

Archivo - Vacas pastando en un campo - XUNTA - Archivo

SANTANDER 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria solicitará este viernes, 11 de septiembre, más de 1,8 millones de euros para agricultores y ganaderos de la región correspondientes a distintas líneas de ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

Este pago permitirá, por un lado, completar los expedientes que permanecían pendientes debido a incidencias detectadas en fases anteriores de tramitación y, por otro, efectuar un pago adicional a los beneficiarios de la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS) y de los ecorregímenes, una vez determinados los importes y coeficientes definitivos, informa el Ejecutivo.

En concreto, la principal novedad de este abono es la aplicación del incremento derivado del movimiento del remanente final hacia la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad, que se ha traducido en un coeficiente definitivo de incremento del 3,63 por ciento sobre esta ayuda.

Asimismo, se actualizan los importes finales correspondientes a los ecorregímenes, como consecuencia de la aplicación de los importes unitarios definitivos aprobados para las prácticas de pastoreo extensivo, siega sostenible, islas de biodiversidad, siembra directa, rotación de cultivos y espacios de biodiversidad.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha destacado en un comunicado que este nuevo abono "demuestra el compromiso del Gobierno de Cantabria con el sector primario y con la correcta gestión de los fondos europeos destinados a las explotaciones de la comunidad autónoma".

"Con este pago culminamos la regularización de expedientes que estaban pendientes y trasladamos a nuestros agricultores y ganaderos el incremento definitivo de las ayudas, garantizando que reciban íntegramente los importes que les corresponden", ha añadido.

Asimismo, Susinos ha subrayado que estas aportaciones constituyen un "respaldo esencial" para la rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones pues, según ha insistido, el objetivo es que las ayudas lleguen "con la mayor agilidad posible y contribuyan a fortalecer la viabilidad económica de las explotaciones".