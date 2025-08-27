Cantabria pide extremar la prevención en ganaderías ante brotes de dermatosis nodular contagiosa en Francia e Italia

Indica que su detección implica el sacrificio de los animales afectados y el vacío sanitario de la explotación

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, ha recomendado extremar las medidas preventivas en las ganaderías ante los brotes de dermatosis nodular contagiosa (DNC) en Francia e Italia y que se evite trasladar animales bovinos desde zonas próximas a los focos detectados en estos países europeos.

Desde el Ejecutivo han indicado en un comunicado que la detección de esta enfermedad implica el sacrificio de los animales afectados y el vacío sanitario de la explotación.

Ante esos brotes en Francia e Italia, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) se aconseja a los ganaderos limpiar y desinfectar los vehículos de origen antes y después del traslado y mantener las explotaciones en un óptimo estado de higiene, evitando acumular materia orgánica y las zonas de proliferación de insectos, con repelentes y desinfectantes en las épocas de mayor abundancia.

También se debe intensificar la vigilancia pasiva diaria para detectar cualquier síntoma y comunicarlo lo más rápido posible.

Por otro lado, ha recordado la obligación de comunicar a los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de las comunidades autónomas cualquier sospecha de enfermedad.

El Ministerio, en coordinación con los SVO y las comunidades, sigue monitorizando e investigando los movimientos de animales vivos desde Italia y Francia a España, sin haberse detectado hasta el momento ningún caso positivo.

Desde la última comunicación emitida por el MAPA el pasado 28 de julio, los Servicios Veterinarios Oficiales de Francia han notificado 30 focos más de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), 11 de ellos en el departamento de Saboya y 19 en el departamento colindante de Alta-Saboya. En total ha notificado 67 focos desde el inicio del brote en este país.

Por su parte, los SVO de Italia han notificado 10 nuevos focos en la isla de Cerdeña, lo que hace un total de 47 focos.

Las autoridades de ambos países están implementando en las zonas afectadas las medidas de control contempladas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas relativas a la prevención y el control de determinadas enfermedades de la lista.

En ambos países se están aplicando campañas de vacunación de emergencia en las zonas afectadas, en el caso de Italia solo en la isla de Cerdeña, con el objetivo de frenar el avance de la enfermedad.