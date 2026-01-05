Cantabria pide extremar la prudencia por la bajada térmica y prepararse bien para las cabalgatas - AEMET

Bomberos del Gobierno estarán presentes en las cabalgatas de Laredo, Villacarriedo, Reinosa, San Vicente de la Barquera y Comillas SANTANDER 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha solicitado a la población que extreme la prudencia por la acusada bajada térmica prevista, fundamentalmente, para la noche de este lunes, 5 de enero, y la jornada de este martes, día de Reyes; y pide a las familias que acudan preparadas y con ropa adecuada a las cabalgatas que se celebran esta tarde.

El Servicio de Emergencias 112 ha alertado de la coincidencia del descenso de temperaturas y la caída de la cota de nieve con unas fechas tan señaladas, ha informado en nota de prensa.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activará, a las 21.00 horas de este lunes, el aviso naranja por nieve en el centro y el valle de Villaverde hasta las 15.00 horas del martes. Se esperan acumulaciones de 5 centímetros en torno a los 600-700 metros hasta la medianoche, elevándose a los 10 centímetros en torno a 400-500 metros mañana.

Por su parte, Liébana y la Cantabria del Ebro estarán en aviso amarillo por nevadas también entre las 21.00 horas del lunes y las 15.00 horas del martes.

En este caso los espesores podrán ser de 5 centímetros a partir de los 600-700 metros en la comarca lebaniega, subiendo a 700-800 metros en la Cantabria del Ebro hasta el final de la jornada, y alcanzando el martes los 10 centímetros por encima de los 400-500 metros en Liébana y de los 700-800 metros en la Cantabria del Ebro.

Por su lado, el litoral está en aviso por costeros, el martes hasta las 12.00 horas, por viento del norte de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7), localmente de 62 a 74 km/h (fuerza 8).

CONSEJOS CABALGATAS

En la franja costera, exenta de avisos por nieve, las temperaturas también serán bajas por lo que el Ejecutivo insiste en acudir a las cabalgatas en toda Cantabria con ropa y calzado adecuados, consultar las recomendaciones de las autoridades y prestar especial atención a los más pequeños, más sensibles al frío.

Además, pide extremar la prudencia al seguir a las comitivas que llevarán a los Reyes Magos a distintos puntos de la región, dado que las aglomeraciones con pequeños y vehículos en movimiento presentan riesgos, "evitables siguiendo sencillas conductas".

Así, se aconseja apuntar en el brazo de los menores el móvil del adulto que les acompañe para facilitar su localización en caso de pérdida; enseñar a los pequeños un punto de referencia reconocible, también para casos de extravío; e indicarles que Policía, Bomberos y Protección Civil pueden atenderles si necesitan ayuda.

Asimismo, se solicita no encaramarse al mobiliario urbano o arbolado para ver las carrozas y respetar los vallados que delimitan el recorrido de Sus Majestades de Oriente.

En los puntos no acotados se debe guardar una distancia prudencial de seguridad con los vehículos y tener agarrados a los niños, para impedir que se acerquen a las carrozas a saludar o a recoger caramelos, que puede suponer riesgo de atropello.

En caso de emergencia hay que llamar al 112. Y como medida preventiva adicional, bomberos del Ejecutivo de Cantabria estarán presentes en las cabalgatas de Laredo, Villacarriedo, Reinosa, San Vicente de la Barquera y Comillas.

RECOMENDACIONES FRÍO Y NIEVE

Ante la llegada de más frío y nieve el 112 recomienda evitar usar el coche si no es imprescindible en las zonas afectadas y solicitar información del estado de las carreteras y la situación meteorológica. En caso de ser imprescindible la utilización del vehículo, hay que revisar neumáticos, anticongelante y frenos, y llevar cadenas, móvil cargado, depósito lleno y ropa de abrigo.

Se insta también a prestar especial atención a las placas de hielo que se puedan formar en la calzada, especialmente al amanecer y al anochecer, y en zonas sombrías.

En el caso de quedarse atrapado en el coche, se recomienda permanecer dentro con la calefacción puesta y renovar el aire cada cierto tiempo. Hay que evitar quedarse dormido y comprobar que la salida del tubo de escape está libre, para evitar que el humo penetre en el habitáculo.

Del mismo modo, se pide no salir a la montaña. En caso de que sea indispensable, se insta a mantenerse continuamente informado de la situación meteorológica y de los riesgos de aludes; conocer de los refugios cercanos; llevar el móvil cargado o sistemas de comunicación alternativos; respetar las indicaciones, señalizaciones y prohibiciones, y extremar las precauciones.

Además, debido a las bajas temperaturas hay que tener especial cuidado con chimeneas y aparatos generadores de calor, manteniéndolos en buen estado, alejándolos de textiles y apagándolos siempre que se vaya a salir de casa o por las noches.

Es necesario también adecuar la ropa y el calzado a la temperatura y condiciones del exterior, y prestar una especial atención a niños, ancianos y personas con patologías.

Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.

Y en último término, se insta a la población a llamar al 112 ante cualquier incidencia.