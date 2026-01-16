Cantabria pide información al Estado tras el traspaso de competencias de Salvamento Marítimo al País Vasco

La consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, preside el Pleno de la Comisión de Protección Civil de Cantabria - GOBIERNO

SANTANDER, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Comisión de Protección Civil de Cantabria ha solicitado al Gobierno de España información tras el acuerdo de transferencias de las competencias de Salvamento Marítimo al País Vasco.

En concreto, quiere conocer cómo afectará esta transferencia de competencias a la cobertura del servicio de Salvamento Marítimo, cuya base se encuentra en Euskadi pero que comparte medios técnicos y servicios con Cantabria, y asiste a la flota pesquera y realiza labores de búsqueda, rescate y salvamento en la costa oriental.

La consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, ha indicado que le "hubiese gustado recibir más información y documentación" sobre este traspaso, ya que Cantabria, "se puede ver afectada en la prestación de este servicio tan importante para la seguridad de la flota pesquera y las intervenciones en costa".

PLAN DE FORMACIÓN

Por otro lado, en su reunión de este viernes, el Pleno de la Comisión de Protección Civil ha aprobado el nuevo Plan de formación de emergencias y protección civil destinado a los profesionales de este ámbito y voluntarios de las agrupaciones municipales.

Este plan incluye 36 cursos con 62 ediciones y ofrece 721 horas de formación y 1.244 plazas disponibles, con el que el Gobierno de Cantabria pretende actualizar la formación práctica y los conocimientos del personal que trabaja en la seguridad de Cantabria, así como fortalecer la coordinación entre los distintos cuerpos.

Respecto al del pasado año, el Gobierno cántabro ha incrementado en un 38 por ciento el número plazas ofertadas, 343 más, y también crecen las acciones y horas de formación dirigidas al colectivo: se organizarán 20 acciones más y habrá casi un centenar más de horas.

Como novedades, se incluyen acciones formativas sobre orientación con mapa y brújula para voluntarios de Protección Civil e iniciación a la montaña para personal técnico y de la Sala 112. Igualmente, son novedosos los cursos sobre planificación de riesgos en la zona del Besaya y el de introducción a los accidentes con mercancías peligrosas y rescate acuático para bomberos del Gobierno de Cantabria.

Urrutia ha explicado que para el diseño del Plan de formación se han primado las necesidades del personal y se ha apostado por "una formación técnica basada en contenidos prácticos aplicados a las realidades del día a día". Con estos cursos y prácticas "fortalecemos la respuesta del Sistema autonómico de protección civil", ha subrayado.

La consejera de Seguridad ha avanzado que la convocatoria de este plan se producirá durante la segunda quincena de enero, a través de su publicación en el Boletín oficial de Cantabria (BOC), y se abrirá un período de 20 días para solicitar la participación en los cursos. Las acciones formativas se desarrollarán entre febrero y noviembre.

De cualquier forma, esta programación no queda cerrada, sino que podrán incorporarse nuevos cursos que sean demandados por los destinatarios o instituciones a lo largo del 2026, en función de su necesidad y de la disponibilidad presupuestaria.