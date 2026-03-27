Cantabria pide al Ministerio de Sanidad que "vuelva a la senda de la negociación" con los médicos

El consejero de Salud, César Pascual - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria junto al resto de comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han solicitado "de forma unánime" al Ministerio de Sanidad (Sumar) que "recupere de inmediato la senda de la negociación con los médicos de los sistemas públicos de salud", durante el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) celebrado este viernes.

En nota de prensa, el Ejecutivo cántabro ha señalado que además ha puesto de manifiesto que las reivindicaciones de los profesionales médicos --que piden un Estatuto Marco propio y por lo que han convocado semanas de huelga-- "tienen que ver básicamente con el ámbito regulatorio que es competencia del Estado", algo en lo que, ha afirmado, también han incidido el resto de regiones.

"Es competencia del Ministerio liderar sin demoras y sin escurrir el bulto la búsqueda de un acuerdo que suspenda la huelga de médicos", ha aseverado el consejero de Salud, César Pascual.

Al respecto, ha afirmado que los titulares de los 21 territorios han exigido "recuperar con urgencia la normalidad asistencial, que nunca debió de perderse, porque las cifras de la actividad perdida y las consecuencias que irremediablemente conlleva el impacto de una huelga de esta magnitud son escalofriantes", ha lamentado.

Y ha enfatizado que el Pleno del Consejo Interterritorial es "histórico", por cuanto es la primera vez, desde su constitución, en el que "todas las entidades territoriales se unen para pedir, al unísono, sin distinción de signo político, que se aborde monográficamente la huelga de médicos, que está abocando al colapso al sistema sanitario público".

"Desgraciadamente un hito en el CISNS que, durante toda la mañana, ha debatido con intensidad, pero en un tono sereno y constructivo para volver a poner de manifiesto que el parón de los médicos es contra el Ministerio de Sanidad y no contra las comunidades autónomas, aunque son éstas últimas quienes paradójicamente sufren todas sus consecuencias", ha trasladado el Gobierno cántabro.

Al hilo, Pascual ha cargado contra la ministra, Mónica García, que, a su juicio, ha abierto la "caja de Pandora" y ahora "quiere que seamos las comunidades autónomas las que solucionemos los males del mundo".

"Esta haciendo mucho daño al sistema sanitario. Ya es hora de que reflexione, asuma su responsabilidad y plantee, de una vez por todas, soluciones a una situación insostenible", ha añadido.

Por último, el titular de Salud ha subrayado que "además, en modo alguno, compartimos con la ministra su optimismo acerca de la solución a la vista de las declaraciones de los representantes sindicales", y ha advertido que las comunidades autónomas "no aceptamos que trate de desviar el tema hacia nuestras competencias, que no son las que pueden resolver las demandas de los médicos".

"Lo que sí reivindicamos, y así se lo hemos hecho saber al Ministerio hoy es que, en efecto, hay algunas cuestiones en las que no debe de entrar a negociar el Ministerio porque son exclusivas de las comunidades autónomas y Mónica García nunca debió meter en la terna de la negociación", ha concluido.