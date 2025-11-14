Cantabria pierde 351 afiliados extranjeros en octubre

SANTANDER 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social perdió en Cantabria una media de 351 afiliados extranjeros en octubre, lo que supone un descenso del 1,66% respecto al mes anterior, la sexta mayor caída por comunidades, con lo que se quedaron en 20.765, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Sin embargo, en términos interanuales, la afiliación de extranjeros creció en Cantabria un 12,46%, la cuarta mayor subida, al sumar en un año 2.300.

De los más de 20.700 afiliados extranjeros que hay en Cantabria, que suponen el 8,75% del total de afiliados de la región, el grueso, 11.399, eran hombres --el 54,9%-- y 9.365 mujeres.

Del total de extranjeros afiliados, 15.555 de media procedían de países extracomunitarios y 5.210 de la Unión Europea.

Atendiendo a la actividad que desempeñan en Cantabria, la inmensa mayoría se encuadra dentro del Régimen General, el más numeroso del sistema, con 17.327, dentro del cual 1.514 extranjeros pertenecen al servicio especial del hogar y 248 al agrario.

Además, en la comunidad autónoma hay 3.244 foráneos autonómos y 194 trabajadores del mar.

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, la Seguridad Social ganó una media de 13.159 afiliados extranjeros en octubre, un 0,4% más que en el mes anterior, con lo que el décimo mes de 2025 se cerró con 3.101.500 ocupados foráneos, nuevo máximo histórico.

En términos interanuales, la afiliación de extranjeros creció un 7,2% en octubre, casi cinco puntos por encima del conjunto de la afiliación media (+2,4%).

Del total de extranjeros afiliados al finalizar octubre, 942.036 procedían de países de la UE (30%) y 2.159.464, de terceros países (70%). Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos son los trabajadores procedentes de Marruecos (365.089 cotizantes), Rumanía (340.449), Colombia (251.084), Italia (211.556), Venezuela (209.714) y China (126.748).

En términos desestacionalizados, la afiliación de extranjeros ha crecido en el último año en 206.837 ocupados (+7,1%), hasta alcanzar un nuevo máximo de 3.100.999 ocupados.

En concreto, según el Ministerio, las comunidades autónomas que lideraron en octubre el crecimiento de la afiliación de extranjeros en tasa interanual fueron las de Asturias (+21,7%), Galicia (+15,5%), Extremadura (+15,4%) y Castilla y León (+11,5%), que fueron a su vez, salvo Extremadura, las tuvieron la edad media más elevada en España en 2024, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En todo caso, Seguridad Social señala que el número de afiliados extranjeros, que de media representa el 14,2% del total de afiliados, en las comunidades mencionadas es del 7,4% en Asturias, del 10,4% en Castilla y León y del 7,1% en Galicia.

Por otra parte, los datos de octubre reflejan que las mujeres representan ya el 43,1% del total de trabajadores foráneos, con 1.335.803 afiliadas extranjeras al sistema.

En consonancia con lo que ocurre con los trabajadores nativos, un 83,9% de los afiliados extranjeros se encuadran en el Régimen General de la Seguridad Social, con 2.601.143 trabajadores.

Tienen un peso especialmente relevante en el sector de la hostelería, donde suponen uno de cada tres ocupados (29,2% de los afiliados), pero también en agricultura (25,4%), construcción (23%) y tanto en actividades administrativas como en transporte, donde son casi el 18% de los trabajadores.

Por su parte, Seguridad Social señala que en el sector del transporte ha crecido la afiliación de extranjeros en el último año un 32,9%, destacando también el suministro de agua (14,7%); construcción (12,5%); agricultura (10,5%) e industria manufacturera (9,2%).

Asimismo, el Ministerio subraya que la afiliación de extranjeros ha crecido de forma importante en los sectores de más valor añadido como las actividades financieras (+8,7%), información y comunicaciones (+5,9%) y actividades profesionales y científico-técnicas (5,5%).

La afiliación de trabajadores por cuenta propia de otros países alcanzó en octubre un nuevo máximo, con 494.246 personas, un 6,6% más que hace un año, por encima de la media del conjunto de afiliados (+1,1%).