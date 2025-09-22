Cantabria planifica los recursos y el personal para atender a los menores migrantes no acompañados

Archivo - La consejera de Inclusión Social de Cantabria, Begoña Gómez del Río.-ARCHIVO - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

Vox dice que se está "reparando" el antiguo centro donde se hacían campamentos en Polientes para acogerlos

SANTANDER, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), ha asegurado que el Gobierno de Cantabria está planificando los recursos y el personal para atender la llegada de los 156 menores migrantes no acompañados que el Gobierno de España (PSOE-SUMAR) ha designado a la región, una medida preventiva ya que "desconocemos cómo, cuándo, dónde y qué niños pretenden trasladar", además, "de su edad".

Por ello, ha señalado que el Ejecutivo cántabro ha modificado una orden para dar respuesta a esta "imposición" del Ejecutivo central por el Real Decreto 2/2025, y por tanto de "obligado" cumplimiento. A través de ella, se establece "un marco legal" con el que se podrá prever la creación de centros de primera acogida "provisionales y de emergencia", ha detallado.

Según ha explicado la consejera, estos centros son "una solución" porque "no sabemos" si la propuesta del Gobierno central "será que se nos trasladen los menores de uno en uno, de 10 en 10, de 20 en 20 o los 156".

Además, ha detallado que con la modificación de la normativa, que ha insistido es para crear sistemas "excepcionales" de primera acogida de los menores en tanto se les reubique en otros centros, se "flexibiliza" los requisitos de personal para incluir las figuras de integradores sociales y mediadores culturales en los centros de acogida, que "faciliten la comunicación, prevenga conflictos y promuevan la integración". También se contempla que exista personal que "garantice" la seguridad.

"Si el señor Sánchez no planifica, nosotros sí lo tenemos que hacer", ha justificado la consejera que ha mostrado el "frontal" rechazado del Gobierno cántabro a que el Ejecutivo central determine cuál es la capacidad ordinaria que tiene la comunidad y cuántos menores tiene que proteger. "Nos negamos a convertir a los menores en objeto de intercambio político como está haciendo Sánchez", ha apostillado Gómez del Río.

Así lo ha manifestado este lunes en la sesión vespertina del Parlamento de Cantabria interpelada por el Grupo Parlamentario Vox, cuya portavoz, Leticia Díaz, se ha referido a que el Gobierno cántabro está "reparando" para la acogida el centro "donde se hacían campamentos" en Polientes (Valderredible). Por su parte, Gómez del Río ha respondido que "no podemos reparar un centro que no es nuestro".

Díaz ha advertido que "hay inquietud" en Campoo-Los Valles porque "se sabe que se está pintando" y que "hay una entidad que está haciendo entrevistas para contratar a 70 profesionales para ese centro. Y, todo esto, está en la calle".

"Sea un poco clara, sea un poco transparente", ha pedido Díaz a la consejera porque, en este caso, los menores "van a triplicar la población del municipio".

Asimismo, ha preguntado a la titular de Inclusión Social la razón de la modificación de la orden, con "nocturnidad política", y ha asegurado que la misma "rebaja" los requisitos de "calidad y seguridad" de los centros de menores, como que "ya no tienen" un límite de 24 usuarios como máximo.

La portavoz de Vox ha criticado la "contradicción" del Gobierno en cuanto a que muestre su rechazo al plan de reparto de menores extranjeros no acompañados y esta "rebaja", ha dicho, de la calidad del sistema de protección para acogerlos.

"Desde Vox vemos un doble discurso: un discurso para tranquilizar a la opinión pública, diciendo que Cantabria rechaza el reparto de menores, pero al mismo tiempo una práctica administrativa que abre claramente la puerta a su llegada mediante reducción de estándares, mediante menos garantías en los centros de menores".

A su juicio, se trata de "una obediencia sumisa a Sánchez", pero también "un intento de engañar a los cántabros", ha sentenciado Díaz.