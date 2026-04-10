Cantabria pondrá en marcha en 2027 un plan para fomentar el sector lácteo y ya trabaja en el de la carne

Mesa Regional Láctea. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria va a poner en marcha a partir de 2027 un plan para fomentar el sector lácteo, de la mano de todas las partes implicadas.

Previamente a este plan, que todavía no tiene una partida económica asignada, el Ejecutivo autonómico va a sentarse con el sector para empezar a trabajar en el plan de la carne, dotado con casi medio millón de euros (ya incluido en los presupuestos de 2026), para que pueda ser una realidad este año.

Así lo ha anunciado la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, este viernes, en declaraciones a la prensa previas al encuentro de la Mesa Regional Láctea, que no se reunía desde enero de 2022 y que aúna a todos los eslabones de la cadena láctea de la región --productores, ganaderos, empresas transformadoras, distribuidores y consumidores--.

El objetivo es evaluar de manera conjunta la situación que se está viviendo ahora en Cantabria, en un momento que es "clave" dado que han comenzado las renovaciones de muchos contratos entre los productores y los primeros compradores, cuyas ofertas se están produciendo con bajas de entre 4 y 7 céntimos por litro de leche.

El Gobierno considera necesario analizar "en profundidad" las causas de esta situación y buscar y articular soluciones consensuadas que permitan garantizar precios "dignos", así como mejorar la eficiencia y la rentabilidad del conjunto del sector.

En este sentido, entiende que el trabajo conjunto de todos los eslabones de esta Mesa Láctea es "fundamental" e "imprescindible" para garantizar que todas las partes implicadas tengan rentabilidades "suficientes" para que puedan ejercer su trabajo con "una cierta certidumbre, una cierta estabilidad y, sobre todo, con una garantía de futuro".

La consejera ha apuntado que, aunque el Ejecutivo autonómico no tiene competencia en los precios de la leche, el objetivo es articular las herramientas necesarias con todo el sector de forma consensuada para que todos los implicados en la cadena sean "viables y eficientes".

"Tenemos que dar estabilidad, certidumbre y garantías de futuro", ha abogado Susinos, que ha reconocido que la situación actual es "muy complicada" debido al conflicto en Oriente Medio, que ha conllevado incrementos en los combustibles, de energía y cantidad de insumos.

Susinos ha destacado que el sector lácteo es "un motor" de la economía regional, representa un porcentaje "muy relevante" de la producción agraria, garantiza el empleo en el mundo rural y, además, contribuye a fijar población en el medio rural y evitar la despoblación.

Según ha detallado, en Cantabria existen en la actualidad 730 ganaderos de leche profesional que entregan a la industria 384 millones de litros, con una media aproximada de 200 millones de euros de facturación anual por parte de los ganaderos.

PLAN DE RECRÍA Y DE LA CARNE

Susinos ha afirmado que el Gobierno "siempre está del lado de los ganaderos" y "apoyando" al sector, como con la ayuda de 3 millones de euros para paliar los efectos negativos de la PAC o el plan de recría de 9 millones de euros a tres años, que está "prácticamente finalizado" y cuyos 3 millones de este año llegará a los ganaderos "en breve".

Asimismo, ha indicado que van a poner "ya" en marcha el plan de la carne, que está dotado presupuestariamente en las cuentas regionales de 2026 con una partida inicial de 500.000 euros, con el objetivo de que sea una realidad a lo largo de este año. "Nos vamos a sentar ya con todas las asociaciones, con todas las partes implicadas", ha dicho.

Además, la consejera ha avanzado que van a continuar con su hoja de ruta de planes para el sector ganadero y el próximo se dirigirá a fomentar al sector lácteo.

En este punto, ha subrayado que el Gobierno participa de manera "muy intensa" en el libro genealógico de la raza frisona y también colabora con el desarrollo del control lechero en la región y el programa genómico, actuaciones que van encaminadas a mejorar la calidad de la leche y la eficiencia.

Asimismo, ha puesto en valor que el Gobierno cuenta con una partida para la modernización de las instalaciones, dentro de la PAC hay una ayuda de 8,8 millones de euros destinada al vacuno de leche y también colabora con las cooperativas en la recogida de leche en lugares de difícil acceso.

"El sector lácteo solamente tendrá un futuro en Cantabria si todos los eslabones de la cadena funcionan y son rentables", ha sentenciado Susinos, que ha aseverado que desde el Gobierno de Cantabria van a trabajar con todos los implicados para encontrar "soluciones que garanticen estabilidad y que den cierta certidumbre al sector".

Durante la reunión, la consejera ha estado acompañada por el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez; el de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio, y la de Desarrollo Rural, Carmen Fernández.