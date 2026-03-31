Cantabria prevé una "muy buena" Semana Santa, con el nivel de reservas "prácticamente completo"

Archivo - Turistas saliendo del Mercado del Este de Santander.- Archivo - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

CAMARGO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad, prevé una "muy buena" Semana Santa en la región, cuyo nivel de reservas está "prácticamente completo".

"Las expectativas son muy buenas", ha manifestado el consejero este martes a preguntas de la prensa, tras mantener un reunión con la Asociación de Hostelería de Cantabria.

Ha señalado que los días jueves 2 de abril, viernes 3 y sábado 4 son los días que va a haber más ocupación, según las cifras de ventas y reservas. Por lo tanto, ha indicado que las vacaciones de Semana Santa son "fundamentales" para la comunidad autónoma.

Asimismo, ha trasladado que, a la espera de conocer los datos de las instalaciones turísticas de Cantur, en principio, la previsión de afluencia turística es "muy buena".

Martínez Abad ha subrayado que ya en el puente pasado se registraron unas cifras "muy importantes" de visitantes, lo que se notó en los hoteles y también "en todas" las instalaciones del Gobierno.

"Semana Santa siempre es una cifra importante", ha destacado el consejero. No obstante, ha apuntado que se está logrando una desestacionalización del turismo durante todo el año y van "mejorando" las cifras del año anterior, que es el objetivo.

Cuestionado por la afección de la guerra de Irán en el turismo, dado el incremento del coste de los carburantes, el consejero cree que "puede afectar de forma positiva". "Mucha gente ha cambiado la visita hacia Cantabria", ha dicho.

Martínez Abad ha hecho estas declaraciones en la recepción del primer vuelo procedente de Lanzarote operado por Binter, en el aeropuerto Seve Ballesteros de Santander.