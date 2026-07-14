Cantabria prolonga las medidas frente a la dermatosis nodular en vacuno hasta el 31 de octubre

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SANTANDER, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha decidido mantener las medidas de prevención frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC) para los animales de especie bovina hasta el 31 de octubre, aunque podrán celebrarse ferias, concursos y exposiciones de otras especies.

En un comunicado, la consejera de Desarrollo Rural y Ganadería, María Jesús Susinos, ha explicado que esta decisión responde a la necesidad de seguir manteniendo las medidas de protección de la cabaña de ganado vacuno de Cantabria ante una enfermedad "que continúa representando un riesgo muy serio para el sector".

Y es que, ha subrayado que esta enfermedad tiene más riesgo en verano porque la región se encuentra en plena época vectorial, un periodo caracterizado por una elevada presencia de insectos capaces de transmitir la patología.

La nueva resolución mantiene sin cambios todas las medidas actualmente vigentes para el ganado vacuno, por lo que continuarán suspendidas las ferias, concursos, exhibiciones, arrastres y cualquier otro evento que implique la concentración de animales de esta especie, mientras que el funcionamiento del Mercado Nacional de Ganados continuará bajo las condiciones establecidas hasta la fecha.

No obstante, la resolución introduce una novedad importante para el resto de especies ganaderas y animales domésticos, puesto que ya podrán celebrarse ferias, concursos, exposiciones y eventos relacionados con equino, ovino, caprino, aves, perros, gatos y otras especies, "siempre que se cumplan de forma estricta las medidas de bioseguridad exigidas por la autoridad competente".

Por otro lado, Susinos ha recordado que su departamento ha solicitado, "en varias ocasiones", al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la posibilidad de vacunar.

Sin embargo, ha explicado que la normativa europea vigente, que clasifica la DNC como una enfermedad de categoría A, no ha autorizado la vacunación en las condiciones solicitadas.

"Por ello desde Cantabria hemos solicitado en reiteradas ocasiones al Ministerio que exija a la Comisión Europea, que rebaje la categoría de la DNC de A a B, lo que nos permitiría vacunar y acabar con las restricciones actuales", ha afirmado Susinos.

Finalmente, la consejera ha confirmado que "no existen casos positivos de DNC en Cantabria, y eso es debido, en gran parte, al esfuerzo y sacrificio que están realizando los ganaderos adoptando las medidas de bioseguridad y de inmovilización decretadas por el gobierno de Cantabria".

Y ha insistido en que es "necesario" mantener la máxima prudencia en todo lo relacionado con el ganado vacuno, manteniendo las medidas de prevención mientras persistan los factores de riesgo existentes en ausencia de las medidas de protección vacunal.