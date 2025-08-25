Cantabria, quinta CCAA donde más suben los precios industriales en julio, un 2,9%

SANTANDER 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha sido en julio la quinta comunidad autónoma donde más subieron los precios industriales, con un aumento del 2,9% en comparación con el mismo mes de 2024, 2,6 puntos por encima de la media nacional que aumentó un 0,3%, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a los precios industriales en términos mensuales, es decir, en comparación con junio, crecieron un 0,7% en Cantabria.

En términos interanuales, los precios de los bienes de consumo no duradero subieron un 6,6%, los bienes de consumo un 5,6%, los bienes intermedios un 2,3%, los bienes de equipo un 1,9% y la energía un 1,1%, mientras que bajaron los bienes de consumo duradero un 18,6%.

En el mensual, subieron los precios de la energía un 2,5% y los bienes intermedios un 0,5%%, los bienes de equipo, los bienes de consumo y los bienes de consumo no duradero bajaron un 0,1%, mientras que no registraron variación los bienes de consumo duradero.