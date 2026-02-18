Cantabria, quinta CCAA con más profesionales especializados en IA - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cantabria se sitúa como la quinta comunidad autónoma con más profesionales especializados en Inteligencia Artificial (IA), solo por detrás de Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra. Todas ellas superan los 10 profesionales por cada 100.000 habitantes, según un informe elaborado por AI Research and Education Studio (AIRES Observatory).

El estudio, que ha sido presentado este miércoles en el Centro de Iniciativas Empresariales de Santander (CIE), se ha basado en consultas a más de 25 empresas y 40 profesionales de distintos sectores, según ha informado el Ayuntamiento.

La alcaldesa, Gema Igual, ha valorado esta posición de liderazgo y ha apuntado que el Ayuntamiento considera que la IA debe abordarse como una herramienta al servicio de la mejora de la competitividad, la eficiencia y la calidad del empleo.

Además, ha destacado el potencial de Santander y Cantabria en el ámbito de la IA y ha trasladado el compromiso municipal para seguir trabajando, en colaboración con otras administraciones y con el tejido empresarial, para impulsar iniciativas que faciliten la integración responsable de tecnologías avanzadas.

También ha señalado la trayectoria profesional del autor del estudio, Pedro Liaño, participante del programa municipal de Coworking del CIE. Tras más de 20 años desarrollando proyectos de datos e IA en multinacionales de Europa, EEUU y Oriente Medio, Liaño ha decidido regresar a Santander para impulsar AIRES Observatory.

"Este retorno del talento es una de las líneas de trabajo que consideramos estratégicas desde el ámbito municipal, porque aporta experiencia, conexiones internacionales y una visión práctica de cómo se aplican estas tecnologías en contextos empresariales reales", ha comentado Igual.

Al mismo tiempo, ha reseñado la importancia de que una trayectoria profesional de este nivel se vincule a un programa municipal de emprendimiento, lo que "refuerza el sentido de seguir invirtiendo en infraestructuras públicas que faciliten el inicio y la consolidación de proyectos innovadores", ha subrayado.

Por último, ha indicado que la colaboración es "esencial" en este ámbito y ha incidido en la importancia de que el ecosistema empresarial trabaje de forma coordinada para progresar con éxito en la implementación de la IA.

Igual ha estado acompañada por la concejala de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, Chabela Gómez-Barreda, en un acto al que han asistido alrededor de 70 representantes del ámbito empresarial.