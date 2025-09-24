Cantabria recibirá a los nueve primeros menores migrantes en "los próximos días"

Casares asegura que el Gobierno de España está actuando "con transparencia" y que el Ejecutivo regional "tiene toda la información"

SANTANDER, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los nueve primeros menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla llegarán a Cantabria "en breve", previsiblemente "en los próximos días".

Así lo ha anunciado este miércoles, a preguntas de la prensa, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, que ha señalado que "no sabe" exactamente cuándo comenzará a llegar, pero sí que lo harán pronto.

Según ha indicado, algunas de las alegaciones presentadas por comunidades autónomas, como Cantabria, a los primeros expedientes notificados "se van a resolver directamente con la resolución del expediente" y se van a firmar de forma inminente, "hoy o mañana", dando inicio al trámite de llegada de los menores migrantes.

Frente a las críticas dirigidas por el Gobierno de Cantabria (PP) al central (PSOE-Sumar) acusándole de "falta de rigor y previsión" en el proceso, Casares ha replicado que por parte del Ejecutivo central ha habido "transparencia desde el principio" y "colaboración con las comunidades autónomas". "El Gobierno de Cantabria tiene toda la información", ha aseverado.

Después de que el Gobierno regional haya denunciado "desconocimiento del cupo asignado a Cantabria, así como al resto de comunidades autónomas", Casares ha negado este extremo y le ha replicado que hay un Real Decreto Ley que establecía cuáles son los compromisos del conjunto de las comunidades autónomas y que se ha aprobado un baremo que establece un ratio de 32 menores por cada 100.000 habitantes, lo que hace que Cantabria tenga "un cupo máximo de acogida de 194".

"Por tanto, me sorprende cuando escucho al Partido Popular decir que no hay transparencia, que no sabe cuantos van a llegar...", ha censurado el delegado del Gobierno, que ha reclamado a todas las administraciones públicas "un poco más de responsabilidad y de humanidad" porque "estamos hablando de derechos humanos" y "de niños".

Ha insistido en que existe una "emergencia migratoria" a la que Canarias, Ceuta y Melilla "no pueden solar hacer frente" y a la que, como país, "hay que dar respuesta". "Yo creo que los hombres y mujeres de Cantabria y el conjunto de los españoles somos gentes solidarias", ha dicho.

Tal y como ya se ha conocido, de los primeros nueve menores que llegarán a Cantabria, seis lo hacen procedentes de Canarias, dos de Ceuta y uno de Melilla.

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, aseguró este martes que la comunidad desconocía cuándo van a ser trasladados los primeros menores a la región.

Además, desde el Gobierno regional se ha solicitado que las primeras derivaciones se realicen a las comunidades autónomas receptoras de un mayor número de menores.

Casares ha realizado estas declaraciones tras reunirse con la candidata autonómica del PRC, Paula Fernández, para hablar de las inversiones y los compromisos del Gobierno central en Cantabria.