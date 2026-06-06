Cantabria reclama a Puente y Renfe plazos de fabricación y entrega de los nuevos Cercanías

Tren en Cantabria - EUROPA PRESS

SANTANDER, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria ha remitido esta semana una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente --que hoy estará en la región--, y al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en la que reclama plazos de fabricación y entrega de los nuevos trenes de Cercanías comprometidos por el Estado con esta comunidad autónoma y con Asturias.

En la misiva, el Gobierno cántabro (PP) insiste en visitar las instalaciones de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) en Zaragoza donde se construyen los convoyes para comprobar el estado de los mismos, según informaron fuentes del Ejecutivo autonómico a Europa Press, que aseguran desconocer la situación de los convoyes.

Por eso, desde la Consejería remitieron esta semana una carta exigiendo plazos y visitar la fábrica al ministro del ramo, que este sábado participa en un acto por el centenario del PSOE de Reinosa.

Los nuevos trenes se empezaron a fabricar en febrero de 2024 en la planta de CAF en Beasain (Guipúzcoa), después del error en los diseñados con anterioridad y con cuyas medidas no entrarían por los túneles.

Modificar el contrato de los trenes previstos por Renfe para la red de ancho métrico de ambas comunidades autónomas (31 en total) por incumplir el gálibo supuso un sobrecoste cercano a los 20 millones, según un informe del Tribunal de Cuentas, que ha censurado prescripciones técnicas "de imposible ejecución" que se podrían haber resuelto mirando la base de datos.

En un principio, el contrato de suministro por parte de CAF de esos 31 convocyes ascendía a 162,24 millones de euros (más IVA). Sin embargo, el problema surgido obligó a una modificación de 19,35 millones, hasta los 181,6 millones, un 11,93 por ciento más. De ese sobrecoste de 19,35 millones, más de 13,8 están relacionados con el propio suministro de los 31 trenes; 4,2 por "trabajos de reingeniería" y 1,3 por "prestaciones adicionales".

El caso de los trenes que no cabían por los túneles saltó a la luz pública en febrero de 2023, si bien el desecadenante radica en 2019, cuando Renfe publicó los pliegos del contrato para la adquisición de los convoyes que, según determinó posteriormente la auditoría encargada por el Ministerio, y que se conoció en marzo de 2024, contenían información errónea de las medidas de estos trenes que ninguna de las empresas que pujó por el mismo fue capaz de encontrar. El contrato fue adjudicado a la empresa CAF en junio de 2020, en plena pandemia, y suscrito en diciembre de ese mismo año.

REUNIÓN.

Por otro lado, el Grupo de Trabajo sobre la Red Ferroviaria de Cantabria se reunirá el próximo 19 de junio, a las 11.30 horas en la sede del Gobierno regional.

En el encuentro se repasará el estado de las infraestructuras y de los proyectos en marcha y pendientes en la comunidad autónoma, han informado a Europa Press fuentes conocedoras del orden del día.

Según la convocatoria, consultada por esta agencia, la sesión arrancará con la intervención del consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Ejecutivo cántabro, Roberto Media.

Después, se abordará el desarrollo del Corredor Atlántico Ferroviario en Cantabria, exposición a cargo del responsable de este Comisionado, José Antonio Sebastián Ruiz.

A continuación, se hará lo propio con el Plan de Cercanías de la región, por parte de Antonio Berrios, encargado de este Comisionado, y que dará paso a la intervención del representante de Renfe, Vicente Santamaría.

Tras estas exposiciones, habrá una ronda de intervenciones de miembros de las partes implicadas en este grupo de trabajo y la cita concluirá con una sesión de ruegos y preguntas.

La reunión se celebrará en una sala de la primera planta del Ejecutivo regional, que alberga la sede de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa.