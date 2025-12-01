Cantabria recopilará los datos de 'inquiokupación' y tomará medidas para proteger a los propietarios

Archivo - Cartel de Se Alquila - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos del Parlamento de Cantabria salvo el PSOE han aprobado este lunes una proposición no de ley (PNL) de Vox para definir la 'inquiokupación', recopilar datos sobre ella, articular medidas para ofrecer seguridad jurídica a los propietarios y evitar que los arrendadores tengan que pagar impuestos por rentas impagadas.

PP y PRC se han sumado a Vox en esta iniciativa frente al rechazo de los socialistas, que han argumentado que esta problemática ya está tipificada como morosidad y cuenta con informes sectoriales como el Observatorio del Alquiler. Además, para ponerle solución han apostado por el diálogo social y por fortalecer la justicia.

En concreto, la PNL aprobada incluye definir la inquiokupación con el objetivo de obtener datos reales sobre la situación; elaborar estadísticas oficiales, facilitando un seguimiento de los casos existentes e informando de los procedimientos judiciales relacionados; articular medidas para garantizar la seguridad jurídica; cesar la suspensión de desahucios y tramitar iniciativas legislativas para no obligar a declarar fiscalmente las rectas pactadas y no percibidas.

Esta proposición no de ley se suma al reciente anuncio del Gobierno de Cantabria, que este fin de semana ha avanzado que creará "próximamente" de la Oficina de Apoyo a las Víctimas de la Ocupación y la Inquiocupación, tras la contratación la semana pasada de un asesor jurídico que gestionará este servicio. También habilitará un canal de comunicación, con un teléfono y un mail para asesorar a particulares y vecinos afectados por este problema.

TUMBADAS LAS PNL DE PRC Y PSOE

No han corrido la misma suerte las otras dos PNL debatidas en este Pleno, una del PRC que buscaba crear una unidad autonómica de prevención e intervención de la violencia digital para proteger a las víctimas, y otra del PSOE con la que pretendía crear un grupo o mesa de trabajo sobre el transporte público por carretera con el fin de diagnosticar la situación actual y trabajar en propuestas de mejora.

Aunque la iniciativa de los regionalistas había recabado el apoyo del PSOE incorporando una enmienda, los votos en contra de PP y Vox han tumbado la propuesta.

Y es que los 'populares' han argumentado que el sistema de atención integral a las víctimas de violencia de género ya "cuenta con estructuras consolidadas, protocolos coordinados y servicios muy especializados", y esta PNL "implicaría duplicar gastos y solapar organismos".

Mientras, Vox ha rechazado "crear más burocracia" y ha apostado por "aplicar la ley de manera eficiente". Además había presentado una enmienda para que en los indicadores propuestos se incluyera la nacionalidad de los agresores y de las víctimas, pero ésta ha sido desestimada por los regionalistas, lo que ha llevado al grupo a votar en contra.

Además de la creación de una Comisión dentro del Observatorio contra la Violencia de Género, la PNL proponía ampliar los recursos de acogida y atención a víctimas, establecer una unidad de reparación para las víctimas de revictimización administrativa e implementar un panel autonómico de indicadores de violencia con información periódica.

Por su parte, el PSOE se ha quedado solo en su PNL con la que pretendía crear un grupo o mesa de trabajo sobre el transporte público.

El rechazo del PP y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio y las abstenciones de PRC y Vox han tumbado la iniciativa de los socialistas, que han defendido que ésta nacía del "hartazgo" de estudiantes, trabajadores, pensionistas y familias que "día a día padecen los retrasos, las cancelaciones, las frecuencias insuficientes y las concesiones caducadas".

"No se puede hablar de lucha contra la despoblación si no hay movilidad. No se puede hablar de igualdad de oportunidades si no se garantiza el transporte para acceder a la universidad o al hospital. No se puede hablar de sostenibilidad mientras obligamos a miles de cántabros a utilizar su coche privado cada día por falta de alternativas", ha advertido el PSOE.

También ha cuestionado la rueda de prensa ofrecida "casualmente" esta mañana por el consejero de Fomento, Roberto Media, para presentar el anteproyecto del nuevo mapa concesional de transporte, respecto al que los socialistas han señalado que "se ha querido vender que solucionará todos los problemas": "Pues no. Es necesario, pero no es suficiente".

El PP ha votado en contra de una PNL que ve "muy del estilo socialista: descubrir hoy en la oposición lo que no eran capaces de ver cuando gobernaban". Así, ha respondido al partido que "llega tarde como siempre, pero puede ayudar si quiere" porque ahora es el momento para la participación de los distintos colectivos en la elaboración del futuro sistema concesional, ya que el mapa sale a información pública esta semana.

Por su parte, el PRC se ha abstenido porque considera que los espacios de diálogo y de trabajo en torno al transporte "ya están creados" y "no necesitamos una nueva mesa", mientras que Vox lo ha hecho argumentando que "no es lógico" plantear la creación de una mesa de transporte público donde no esté representado todo el transporte público", pues este grupo añadiría también al ferroviario. Además, ha replicado al PSOE que el actual Gobierno del PP "no ha sido tan ineficaz" como lo fue el anterior (PRC-PSOE).