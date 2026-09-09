Cantabria refuerza su relación estratégica con China con la visita de una delegación oficial de la provincia de Henan - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y SODERCAN (www.sodercan.es) han recibido este miércoles a una delegación oficial de la provincia china de Henan, una de las regiones industriales más importantes del país con una población de 96 millones de personas, en una visita institucional destinada a fortalecer los vínculos económicos e industriales entre ambos territorios y explorar nuevas oportunidades de cooperación e inversión.

La delegación, integrada por representantes de los departamentos provinciales de Finanzas, Industria y Gobierno de Henan, ha mantenido un encuentro de trabajo en la sede de SODERCAN con responsables del Gobierno de Cantabria y de la sociedad pública, acompañados por representantes del tejido industrial regional y de la compañía SEG Automotive, cuyo grupo propietario, ZCZL Industrial Technology Group, tiene su origen en Henan.

Durante la reunión, el consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha destacado la fortaleza industrial de Cantabria, su ecosistema de innovación y las ventajas competitivas que ofrece para el desarrollo de proyectos empresariales vinculados a sectores estratégicos como la automoción, la logística, la industria avanzada o las tecnologías industriales.

La visita da continuidad a la estrategia de internacionalización impulsada por el Gobierno de Cantabria a través de SODERCAN y se enmarca en la creciente relación institucional y económica que la comunidad mantiene con China en los últimos años.

Un proceso que tuvo un importante impulso con la firma del acuerdo de cooperación estratégica entre Cantabria y Zhengzhou, capital de la provincia de Henan, que constituye uno de los principales polos industriales y manufactureros de China, ha informado el Gobierno.

CONTINUIDAD A LA VISITA DEL EMBAJADOR DE CHINA

La jornada también supone un paso más en la hoja de ruta abierta el pasado mes de julio con la visita institucional a Cantabria del embajador de China en España, Yao Jing, durante la que se puso de manifiesto el interés mutuo por fortalecer la cooperación económica y favorecer la llegada de nuevas inversiones vinculadas al tejido industrial y a proyectos estratégicos como el Puerto de Santander y el futuro centro logístico e industrial de La Pasiega.

En aquel encuentro, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, trasladó al embajador la voluntad de la comunidad autónoma de convertirse en un socio estratégico para las empresas chinas que buscan implantarse y crecer en Europa, poniendo en valor la capacidad industrial de la región, su posición logística y su ecosistema tecnológico y de innovación.

INTERÉS POR LA LOGÍSTICA Y LA INDUSTRIA CÁNTABRA

Tras la reunión celebrada en SODERCAN, la delegación ha visitado el Proyecto Estratégico de La Pasiega y posteriormente las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Santander, para conocer de primera mano dos de las principales infraestructuras llamadas a reforzar la competitividad logística del norte de España y su conexión con los mercados internacionales.

Estos encuentros han permitido presentar a los representantes de Henan las capacidades de Cantabria en ámbitos como la logística multimodal, el transporte marítimo, la industria de automoción y la atracción de inversiones, además de analizar posibles vías de colaboración futura entre instituciones, empresas y organismos de ambos territorios.

Los lazos entre Cantabria y Henan se remontan a 2018, cuando el grupo chino Zhengzhou Coal Mining Machinery Group (ZMJ) adquirió la planta de SEG Automotive de Treto, una de las principales instalaciones industriales de la región.