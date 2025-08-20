Cantabria registra este miércoles 4,2 grados en Cabaña Verónica, la temperatura más baja del país

Archivo - Parque Nacional de los Picos de Europa.- Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado este miércoles, 20 de agosto, la temperatura más baja del país, al alcanzar los 4,2 grados centígrados en Cabaña Verónica (Picos de Europa), a las 4.20 horas.

Y es que el descenso de las temperaturas iniciado por el fin de la ola de calor continúa hoy por una vaguada que dará origen a una dana sobre el mar Cantábrico.

En la región, seguido de Cabaña Verónica se han registrado mínimas de hasta 7,6ºC en Coriscao (Picos de Europa); 7,9ºC en Alto Campoo; 8,6ºC en Cubillo del Ebro (Valderredible) y 8,9ºC en Reinosa.

No obstante, Castro Urdiales ha amanecido con 21 grados, seguido del aeropuerto de Santander con 19,9ºC, la propia capital con 19,4ºC y Treto (Bárcena de Cicero) con 18,7ºC.