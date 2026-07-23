Cantabria registró 998 divorcios y separaciones en 2025, casi un 9,7% menos

Tasa de separaciones y divorcios por cada 1.000 habitantes en España y por comunidades autónomas - Europa Press

SANTANDER 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registró 998 separaciones y divorcios en 2025, lo que supone casi un 9,7 por ciento menos que el año anterior, según la estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, la tasa de divorcios y separaciones en Cantabria por cada 1.000 habitantes se sitúa en 1,68, ligeramente por debajo de la media nacional (1,7), y es la novena más alta de las comunidades autónomas.

Además, esta tasa en la comunidad es inferior a la que tenía en 2024, de 1,87.

En concreto, en Cantabria se produjeron 978 divorcios, un 8,7 por ciento menos; 20 separaciones (-41%), y, al igual que en 2024, tampoco hubo ninguna nulidad matrimonial.

Del total de divorcios, el 83,6% (818) fueron no contenciosos y el resto, 159, contenciosos.

Además, 315 --el 32,2 por ciento-- correspondieron a matrimonios que llevaban más de 20 años; 194, de 5 a 9; 186, de 15 a 19; 149 de 10 a 14; 104 de dos a cuatro; 21 de un año, y 8 de menos de un año.

Entre los matrimonios divorciados en 2025 en Cantabria, 453 no tenían hijos dependientes económicamente y 440 solo hijos menores.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, se produjeron en España 83.683 casos de divorcio, separación y nulidad, lo que supuso un descenso del 3,4% respecto al año anterior y una tasa de 1,7 por cada 1.000 habitantes.

Por tipo de proceso, se produjeron 80.785 divorcios (-2,7%), 2.872 separaciones (-20,3%) y 27 nulidades.

El 80,5% de los divorcios fueron no contenciosos y el 19,5% contenciosos.

Los matrimonios disueltos por divorcio tuvieron una duración media de 16,2 años, similar a la del año anterior.

Concretamente, el 31,2% de los divorcios se produjeron después de 20 años de matrimonio o más.; el 21,5% entre cinco y nueve; el 16,7% entre 10 y 14 más tarde; el 15,3% entre 15 y 19; el 11,9% entre dos y cuatro, y el 3,4% en menos de dos años.

El mayor número de divorcios entre cónyuges de diferente sexo tuvo lugar en la franja de edad entre 40 y 49 años, tanto en hombres como en mujeres.

La edad media de las mujeres en los procedimientos de divorcio fue de 46,6 años y de 49,1 en el caso de los hombres.

En el 80,4% de los divorcios de diferente sexo ambos cónyuges eran de nacionalidad española; en el 12,1% uno tenía nacionalidad extranjera, y en el 7,5% ambos eran extranjeros.

En 2025 hubo 2.221 divorcios entre personas del mismo sexo (el 2,7% del total). De ellos, 995 fueron de hombres y 1.226 de mujeres. Además, hubo 80 separaciones (el 2,8% del total).