Cantabria registró un 8% menos de lluvia de enero a junio

Archivo - Llegada del temporal marítimo de viento y lluvia a Cantabria, a 30 de enero de 2025, en Santander.- Archivo - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registró de enero a junio un 8 por ciento menos de lluvia de lo que es habitual, ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AMET) de Cantabria en su cuenta de X.

Según ha señalado la AEMET este miércoles, en Liébana y en los valles del centro de la región ha habido déficit de precipitación durante este periodo.

Por el contrario, en Campoo-Los Valles y el litoral ha llovido un poco más de lo habitual, ha indicado.