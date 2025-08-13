Cantabria registró en los últimos tres días 7 grados más que la media del país

Un hombre bebe agua en una fuente en una jornada de calor de Cantabria.- Archivo - NACHO CUBERO

La AEMET confirma que se dan las condiciones para hablar de ola de calor tras unas jornadas en las que la máxima llegó a 40,4ºC en Valderredible

SANTANDER, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado en los últimos tres días 7 grados centígrados más que la media del país, con unas temperaturas extremas que han llegado más tarde que al resto de España pero que cumplen con las condiciones de ola de calor en todas las zonas de la región.

Así lo ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) este miércoles en su cuenta de X, en la que ha explicado que para hablar de ola de calor climatológica se deben registrar máximas por encima del percentil del 95% de las de julio y agosto de 1971-2000, como mínimo en un 10% de las estaciones y deben durar, al menos, tres días consecutivos.

Según ha detallado la AEMET, Valderredible, Liébana, el centro y el litoral cántabro han cumplido estas condiciones entre los días 10 y 12 de agosto, con una máxima que ha alcanzado los 40,4 grados el día 10 en Valderredible.

Ha apuntado que incluso en el litoral, la estación del aeropuerto de Santander empezó a superar el percentil del 95% un día antes, el 9 de agosto.

Así, la AEMET ha confirmado que todas las zonas de Cantabria han cumplido las condiciones de ola de calor climatológica en los últimos tres días.