Cantabria y resto de CCAA acuerdan con el Estado directrices ante inundaciones, incendios o fenómenos meteorológicos

Miembros de la Comisión Nacional de Protección Civil, antes de la reunión del pleno. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria y el resto de las comunidades autónomas han acordado con la Administración del Estado las Directrices Básicas de Planificación de Protección Civil ante los riesgos por fenómenos meteorológicos adversos, inundaciones, incendios forestales y accidentes con mercancías peligrosas.

El acuerdo por unanimidad se alcanzó este martes durante la reunión del Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil, en la que participó la directora general de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno cántabro, Mónica Escobedo.

Este acuerdo pone fin a más de un año de trabajo común entre el Ministerio del Interior y las comunidades autónomas para consensuar unos criterios mínimos que habrán de seguir las distintas administraciones públicas en la confección de los planes especiales de protección civil.

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha valorado la importancia de contar con estos instrumentos de planificación de emergencias, de aplicación estatal, autonómica y local, dado que "constituyen el marco técnico imprescindible para garantizar una respuesta coordinada, eficaz y basada en criterios científicos ante emergencias cada vez más complejas".

"Nos encontramos ante un avance muy importante para la modernización del Sistema Nacional de Protección Civil y de los sistemas autonómicos y locales, que van a compartir metodologías, sistemas de alerta temprana y de información a la población, protocolos de coordinación interadministrativa y requisitos operativos mínimos para la actuación de los servicios de emergencia en situaciones de grave riesgo colectivo", ha señalado.

Para Urrutia, esto resulta "fundamental" en los operativos en otras comunidades autónomas y en situaciones de apoyo entre administraciones públicas, y también en la propia capacidad del Estado y de las comunidades para "anticipase prevenir y responder a emergencias de elevado impacto".

Según ha avanzado, estas nuevas directrices básicas servirán a Cantabria de marco de orientación de los nuevos planes especiales de protección civil, que se deberán adaptar al contenido de las mismas, así como su integración con los planes de actuación municipal.

Tras la aprobación de las directrices básicas por parte del Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil y su ratificación por el Consejo de Ministros, Cantabria y el resto de las comunidades, junto a la Administración del Estado, proseguirán con los trabajos técnicos encaminados a la aprobación de las directrices básicas ante peligros asociados a riesgos químicos, terremotos, maremotos, volcánicos, radiológicos y biológicos.

También se abordarán unas directrices básicas de planificación para la autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.