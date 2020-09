Cantabria sacará en octubre 52 plazas de médico de familia y 11 de pediatra

SANTANDER, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria convocará en el mes de octubre el concurso de traslados con 52 plazas de médico de familia y 11 de pediatra de Atención Primaria para paliar el déficit de estos profesionales en la región.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, durante su intervención en el Foro Ser Cantabria, en el que ha destacado que esta convocatoria servirá para "atraer talento" y para que las 40 personas en comisión de servicios consigan estabilizar su plaza.

También ha avanzado que la Consejería está trabajando y presentará en la próxima mesa sectorial que tenga con los sindicaros un sistema para que las plazas que son de difícil cobertura, como las de las zonas rurales, sean "más atractivas" para los profesionales, con incentivos como otorgar más puntos en la Oferta Pública de Empleo (OPE).

Esto son pasos para "mejorar la situación" y cubrir la necesidad de médicos de familia y pediatras existente en la región, pero si aún con éstos no se logra el objetivo, Cantabria se plantearía la opción a la que dio luz verde ayer el Consejo de Ministros, consistente en contratar médicos graduados pero que aún no hayan cursado el MIR, es decir, que no tengan el título de especialista.

"Es una opción que tenemos que barajar porque hay puntos que cuesta cubrir y a la que habrá que recurrir". "Siempre será mejor tener un médico que no tener a nadie", ha señalado el consejero.

En concreto, ha precisado que como vacantes "puras" en Atención Primaria para cubrir la plantilla hay 12 de médico de familia y ocho de pediatra, pero se necesitan más plazas para cubrir bajas o ausencias por permisos y para ocupar los puesto de médicos de refuerzo.