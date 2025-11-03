Cantabria, segunda CCAA donde más crecen las matriculaciones hasta octubre, un 23,6%

Archivo - Turismos nuevos en un concesionario - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Cantabria alcanzaron las 7.359 unidades hasta octubre, lo que supone un incremento del 23,6 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, superior al 14,9% de la media del país y el segundo más alto de las autonomías, que lidera la Comunidad Valenciana (47,7%).

En octubre se matricularon 931 turismos en la región, lo que supone un 54,1% más que en el mismo mes de 2024, solo superado por Castilla-La Mancha (54,7%), según los datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam) publicados este lunes.

En el noveno mes del año las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros alcanzaron en Cantabria las 79 unidades, lo que supone un alza del 1,3% respecto a octubre de 2024. Y en lo que va de año crecieron un 14,1%, hasta las 874.

Mientras que los vehículos industriales registraron un descenso del 17,4% interanual con 38 unidades --la caída de la media nacional ha sido del 1,9%--, y también bajaron de enero a octubre un 22,3%, con 310, cuando en España la caída fue del 7%.

Además, las matriculaciones de autobuses hasta el décimo mes del año ascendieron a 32 (-4,5% en España), de las que 5 corresponden a octubre.

MÁS HÍBRIDOS Y ELECTRIFICADOS

Por otra parte, Cantabria registró hasta octubre 3.232 matriculaciones de vehículos híbridos y 1.511 de electrificados, que crecen respecto al mismo periodo de 2024.

Concretamente, las matriculaciones de vehículos híbridos repuntaron un 29,8% interanual en el acumulado y un 59,7% en octubre respecto al mismo mes del año pasado, con 417 unidades, en ambos casos por encima de la media nacional del 26,5% y del 18,7%, respectivamente.

Las matriculaciones de vehículos electrificados aumentaron un 154,8% en el acumulado y un 142,8% interanual en octubre, con 170. Las subidas son superiores a las del conjunto del país del 100,9% y del 121%, respectivamente.

DATOS NACIONALES

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España alcanzaron las 96.785 unidades en septiembre, lo que equivale a un incremento del 15,9% respecto al mismo mes de 2024, enlazando otro mes en positivo.

Asimismo, en el acumulado del año se registraron un total de 951.516 vehículos vendidos, lo que representa un incremento del 14,9% respecto al mismo período del año anterior.

Además, las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros alcanzaron en agosto las 16.668 unidades, lo que supone un alza del 8,5% respecto al mismo mes del año pasado. En el total del año crecen un 12,6%, hasta las 154.837 unidades.

Mientras, en el mes de octubre, los vehículos industriales registraron una caída del 1,9% interanual con 4.206 unidades, mientras que los autobuses, autocares y microbuses, con 424 ventas al décimo mes de 2025, tuvieron un aumento del 17,1%.

Hasta octubre las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses caen un 7%, con un total 25.133 unidades, de las cuales y 3.724 pertenecen a autobuses, autocares y microbuses (-4,5%).