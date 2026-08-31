Cantabria, segunda CCAA donde más sube la vivienda de segunda mano en agosto, un 18,5% interanual, según Fotocasa

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SANTANDER 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano ha aumentado un 18,5 por ciento en Cantabria durante el mes de agosto, en comparación con el mismo mes del año pasado, según Fotocasa.

El aumento del octavo mes del año sitúa el precio del metro cuadrado en los 2.792 euros en Cantabria. En términos mensuales, se ha reducido en un 1,4%. Con estas cifras, una vivienda de 80 metros cuadrados --las más frecuentes--, cuesta ahora 223.349 euros frente a los 188.466 de hace un año.

Por municipios, el precio medio de la vivienda ha aumentado en Los Corrales de Buelna (36,1%), Torrelavega (23,7%), Piélagos (22,4%), Laredo (21,0%), Castro-Urdiales (16,5%), Camargo (13,9%), Santander (9,7%), Santoña (8,3%), Noja (7,9%), Ramales de la Victoria (5,2%), Suances (4,2%), Santa Cruz de Bezana (1,8%) y El Astillero (0,9%).

El municipio con el precio más caro de la región es Ribamontán Al Mar con 4.961 euros por metro cuadrado, seguida de Suances, con 4.296 euros por metro cuadrado, Castro Urdiales, con 3.384 euros por metro cuadrado y Noja, con 3.379 euros por metro cuadrado.

Por Comunidades Autónomas, el precio ha aumentado en todas, siendo la Región de Murcia (28,8%), Cantabria (18,5%) y Comunidad Valenciana (17,1%), las que registran mayores incrementos.