Cantabria, segunda CCAA con mayor descenso de nacimientos hasta agosto, un 3,47%

Las defunciones han crecido hasta el 5 de octubre un 2,6%, el sexto mayor aumento del país

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado hasta agosto la segunda mayor caída del país en nacimientos, con un descenso del 3,47% respecto al mismo periodo de 2024 y frente a un incremento a nivel nacional del 0,28%, según las estimaciones publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta forma, Cantabria continúa con una tendencia descendente, con la que rompe el crecimiento en natalicios que mantuvo a lo largo de todos los meses de 2024, en los que lideró el incremento en el país al igual que en el conjunto del año, que cerró con un aumento del 13,31%.

En agosto se han registrado en Cantabria 254 nacimientos, siete menos que en el mismo mes del pasado año, y durante estos ocho primeros meses los acumulados en la comunidad ascienden a 1.988 frente a los 2.059 que hubo en el mismo periodo de 2024.

En cuanto a la edad de las madres cántabras, el arco entre los 30 y los 39 años se sitúa como el que más nacimientos suma en agosto, con 170 alumbramientos, y también en el acumulado de los ocho primeros meses del año, con 1.349.

Atendiendo solo a los datos de agosto, las madres de 20 a 29 años han acumulado un total de 55, mientras que las mujeres de 40 a 49 han sumado 27. Por otro lado, el rango de edad de 15 a 19 años ha registrado dos nacimientos.

DEFUNCIONES

Por otro lado, Cantabria ha registrado 4.826 defunciones hasta la semana 40 (que abarca del 29 de septiembre al 5 de octubre), lo que supone un 2,6% más que en el mismo periodo del año anterior, la sexta comunidad con mayor incremento en el acumulado y, por encima del experimentado a nivel nacional, que ha sido del 2,46%, según las estimaciones de fallecimientos publicadas por el INE.