Cantabria, segunda comunidad donde más crece la producción industrial en febrero, un 3,7%

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SANTANDER, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha crecido un 3,7% interanual el pasado mes de febrero en Cantabria, 5 puntos más que la media nacional, que se ha reducido un 1,3%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La producción industrial sale así de cifras negativas en Cantabria, que además es la segunda comunidad donde más crece, solo superada por Castilla y León (+12,9%).

De hecho, solo ha aumentado en tres comunidades autónomas --Aragón es la tercera, con un 1,7%--, mientras que las mayores caídas se sitúan La Rioja, Asturias y Extremadura con retrocesos de un 11,2%, 10,7% y un 9,1%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Cantabria ha caído un 2,2%, frente a una descenso del -2,2% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 5,8% con un incremento del 13,6% en el caso de los duraderos y un 4,8% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 0,5%;, los bienes intermedios anotaron un 1,9% más y los de la energía, un 15,3% más.

DATOS NACIONALES

En España, el IPI bajó un 1,3% en febrero en relación al mismo mes de 2025, moderando en 1,8 puntos el retroceso de enero.

Con el descenso interanual de febrero, la producción industrial encadena dos meses consecutivos de descensos tras la caída del 3,1% registrada en enero.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial cayó un 1,1% interanual en febrero, tras el descenso del 0,2% registrado el mes previo.

En términos mensuales (febrero sobre enero) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,1%, encadenando así tres meses consecutivos de retrocesos.

Por sectores, la energía presentó el mayor descenso mensual de la producción, del 4%, en tanto que los bienes de consumo duradero registraron la subida mensual más pronunciada (+2,3%).

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la producción industrial

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/indice-produccion-industrial-ipi...