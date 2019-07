Cantabria será "una de las primeras" comunidades en erradicar la hepatitis C, según Javier Crespo

Publicado 29/07/2019 15:59:45 CET

El jefe de Medicina Digestiva de Valdecilla asegura que la comunidad "es pionera" en diagnosticar a colectivos de difícil acceso al sistema

SANTANDER, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Servicio de Medicina Digestiva del Hospital Valdecilla y presidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva, Javier Crespo, ha asegurado que Cantabria será "una de las primeras" comunidades en erradicar la hepatitis C y "es pionera" en proyectos para diagnosticar a colectivos de difícil acceso al sistema sanitario

Crespo, que ha hecho estas afirmaciones con motivo de la celebración del Día Mundial contra la Hepatitis, ha destacado que Cantabria "es pionera" con un plan estratégico para erradicar la hepatitis C y que, aunque está comenzando, porque se lanzó en mayo, "está aumentando el número de peticiones de anticuerpos", lo que indica que "va muy bien", aunque hasta finales de año no se tendrán datos concretos, ha informado el Colegio de Médicos en nota de prensa.

Según el especialista, Cantabria "está muy por debajo de la media" y en la prisión de El Dueso "es prácticamente cero", y forma parte del proyecto HONES, que evalúa las hepatitis B y C, el VIH y las enfermedades mentales en sujetos que tienen una pena no privativa de libertad, es decir, están condenados pero no ingresan en prisión.

"Todos ellos son evaluados en Cantabria, como ocurre en muy pocos lugares del mundo, con el objetivo de intentar diagnosticar enfermedades prevalentes en un colectivo de difícil acceso al sistema sanitario, porque para eliminar la hepatitis C tenemos que eliminar sus focos primarios", ha dicho.

Con respecto a la hepatitis B, Crespo ha indicado que tiene una prevalencia del 0,7 por ciento de antígeno de superficie, de infección por virus B, "pero en este virus hay que diferenciar infección y enfermedad y solo el 10 por ciento de los infectados están enfermos, cifras bajas que coinciden con la media registrada en España".

En relación con la hepatitis en España con respecto a Europa, Crespo ha explicado que "esta infección previa por virus C registra índices más altos en nuestro país, pero ahora España ha tratado masivamente la enfermedad y es, junto con Islandia, uno de los dos países que antes va a erradicar la hepatitis C porque ha hecho muy bien los deberes".

EVOLUCIÓN EN LOS TRATAMIENTOS

Crespo ha incidido también en la "enorme evolución" en el tratamiento de las enfermedades hepáticas y ha puesto como ejemplo que

hace 20 años los enfermos con colangitis biliar primaria tenían que ser trasplantados, pero "hoy en día con esta patología prácticamente nadie necesita un trasplante gracias a los nuevos tratamientos"

Además, el hepatocarcinoma "ha pasado de ser mortal a poderse tratar con trasplante, resección quirúrgica, tratamiento sistémico o radioterapia". "La hepatitis C era prácticamente incurable y ahora se cura casi en el cien por cien de los casos; la B se controla aunque no se cura", y "ha habido pocos avances en la enfermedad hepática por consumo de alcohol", ya que se sigue "detectando tarde a los pacientes y no se les presta la atención adecuada", ha señalado.

Por otro lado, ha señalado que Valdecilla siempre ha sido un hospital de referencia en tratamientos hepáticos pero, para que lo siga siendo "hace falta que Cantabria sea una región con un área única sanitaria" con este hospital "como centro de toda la sanidad hospitalaria de forma efectiva".

En este sentido ha abogado porque el Gobierno regional "haga una apuesta firme por Valdecilla y potencie un eje biosanitario, uniendo los dos institutos de investigación, el Idival y el Ibbitec; y que haya una política de selección de profesionales que no se base en la antigüedad ni en los años previos trabajados, sino en el mérito".

Respecto a sus objetivos como jefe de Servicio de Digestivo, Crespo ha asegurado asegura que quieren "ser un servicio excelente en un hospital de excelencia". Para ello, ha asegurado que cuentan con un equipo de profesionales "muy bueno" que debe "colaborar, ser artífices de la eliminación de la hepatitis C y punteros a nivel internacional en investigación biomédica relacionada con enfermedades del hígado".

Por último, y sobre los cambios necesarios en la sanidad pública, ha señalado que "un error del sistema es que el sueldo de los médicos españoles es nefasto, es el peor de Europa. Gana más un médico griego que uno español y eso hace que no se retenga el talento y que muchos médicos tengamos que acudir a la sanidad privada para poder tener sueldos más justos y acordes con nuestro trabajo".