Cantabria solicita al Gobierno de España reducir al 10% el IVA eléctrico y del gas por la guerra de Oriente Medio

Comité de coordinación para abordar el impacto de la guerra de Irán en Cantabria - GOBIERNO

SANTANDER, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti, ha enviado este martes al Gobierno de España un documento que solicita reducir el IVA, del 21 al 10 por ciento, a la factura eléctrica y del gas natural y eliminar del impuesto del 7% a la generación eléctrica, entre otras medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán.

El texto, remitido al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ha trasladado las inquietudes y propuestas recogidas por los representantes del tejido productivo de la región en el comité de coordinación de la crisis de Irán que se celebró el lunes.

Así, Arasti ha pedido al Gobierno de España que aplique "cuanto antes" estas medidas para "proteger" a las familias y al tejido productivo cántabro y español, ha informado el Ejecutivo regional.

Entre las medidas, ha solicitado eliminar el impuesto del 7 por ciento a la generación eléctrica y la reducción del IVA, del 21 al 10%, a la factura eléctrica y del gas natural, por un periodo de tres meses ampliable, así como para adquirir diferentes materiales procedentes de la biomasa y la madera para leña, y para gasolina, gasóleo y gasóleo agrícola.

También, ha pedido una bonificación para adquirir combustibles de automoción y agrarios del 11% del precio del litro, por un periodo de tres meses ampliable, que se aplicaría de manera explícita al transporte de mercancías y viajeros, el autotaxi y el sector primario y a las embarcaciones, siempre que no sean de recreo.

De igual modo, ha abogado por actualizar los principales parámetros del IRPF en su ámbito estatal, con el fin de corregir los efectos de la inflación y evitar un aumento encubierto de la carga fiscal a los hogares y una bonificación permanente de un 80% en el coste de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad para la industria electro intensiva.

El escrito también ha reclamado aumentar las ayudas para compensar a la industria por el coste de las emisiones de dióxido de carbono hasta el 25% del total recaudado, máximo que permite la legislación europea, como hacen Francia o Alemania, con el objetivo de dotarla de mayor competitividad y, en particular, a la calor y electro intensiva.

"No es aceptable que el Gobierno de España haga caja con la descarbonización a costa de la competitividad del sector industrial español, mientras que Francia compensa a sus empresas electro intensivas el doble y Alemania el triple que España por sus costes de emisiones de dióxido de carbono", ha dicho el consejero.

Además, ha apostado por establecer, en el plazo de un mes, una serie de medidas de impulso a la cogeneración, como la convocatoria de la subasta de cogeneración hasta 1.200 megavatios de potencia en el primer semestre de 2026, además de elaborar un estatuto de consumidores calor intensivos para reconocer sus particularidades.

INQUIETUDES EMPRESARIALES

El paquete de medidas del Gobierno de Cantabria cuenta con el respaldo del conjunto del tejido empresarial e industrial de la región, además de las asociaciones de autónomos, representantes de los sectores del transporte, la construcción y el ámbito agroalimentario, así como organizaciones agrícolas, ganaderas y cofradías de pescadores.

Todos ellos han valorado "de manera positiva la rapidez con la que ha reaccionado el Gobierno de Cantabria", al crear y reunir esta semana la comisión de coordinación ante la crisis de Irán.

Asimismo, han reclamado al Gobierno de España un seguimiento "eficaz" de los precios y la adopción de medidas que pongan fin a la especulación "para evitar posibles abusos", al tiempo que han advertido de la especial fragilidad de determinados sectores, como los autónomos y el taxi, "que requieren una atención específica".

Dada esta "grave" situación, han solicitado que se actúe con "rapidez y agilidad" al implementar medidas y mecanismos de respuesta que eviten cargas burocráticas "innecesarias" mediante la simplificación administrativa, y que la Administración no les pida "continuamente información que ya poseen".

En cuanto a la industria electro intensiva y calor intensiva --como Solvay; Ferroglobe; Sidenor; Bondalti Cantabria; Global Steel Wire; Cementos Alfa; Reinosa Forgins & Castings--, han trasladado al Gobierno central la necesidad de abordar el carácter "estructural y endémico" de los problemas de esta actividad económica.

"Es urgente que se considere la gravedad de la situación actual, ya que aproximadamente el 50% de los costes de producción están vinculados al consumo de combustible y electricidad", han reclamado, al mostrarse partidarios de adoptar modelos que han demostrado su eficacia en países como Francia o Alemania, "competidores directos de la industria electro intensiva cántabra", por lo que suscriben "plenamente" las propuestas de la Consejería. El consejero ha añadido que a estos costes también son sensibles otras empresas, como Vitrinor y Froxá.

En el comité de coordinación de la crisis de Irán participan el director general de CEOE-CEPYME Cantabria, Francisco Aguilera; el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Tomás Dasgoas; los clústeres empresariales GIRA (automoción), MARCA (marítimo), CID (industria de defensa), CINC (nuclear) y CIF (investigación del fuego); ATA, TAEC y UTAC en representación de los autónomos, y representantes del sector primario, del sector conservero y del sector del transporte.