Cantabria solo tiene un incendio activo pero advierte que las condiciones climáticas no mejoran

El consejero de Medio Ambiente avanza que "hay sospechas de que se ha podido coger a alguien" provocando incendios



SANTANDER, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria solo tiene este mediodía un incendio forestal activo en Los Tojos, en el que está interviniendo la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) con base en Ruente con medios helitransportados.

A primera hora de este viernes eran 12 los fuegos activos y se han producido tres desde entonces, pero se han conseguido controlar. En lo que va de mes ya son 183 los incendios acumulados, y además se prevé que las condiciones meteorológicas no mejoren la próxima semana, ya que, como ha dicho esta mañana el consejero de Medio Ambiente, Guillermo Blanco, se esperan lluvias escasas seguidas de nuevo de temperaturas elevadas y viento sur.

Blanco se ha pronunciado así tras la rueda de prensa que ha dado este viernes para presentar la nueva campaña de promoción de alimentos de Cantabria, en la que, a preguntas de los periodistas sobre el estado de los incendios, ha vuelto a pedir colaboración ciudadana para atrapar a los "delincuentes" que incendian los montes.

En este sentido, ha puesto en valor la coordinación entre la Guardia Civil y los Agentes del Medio Natural, que el año pasado "cogieron numero importantísimo" de incendiarios, y ha avanzado que "estos días también hay sospechas de que se ha podido coger a alguien".

"EL MEJOR OPERATIVO" DE ESPAÑA

También ha destacado la "rápida" actuación que está ofreciendo el operativo de lucha contra incendios --formado por casi 400 personas--, que permite que las quemas estén siendo pequeñas, la mayoría "de menos de una hectárea". De hecho, ha remarcado que el operativo está cada vez más preparado y que el de Cantabria es "el mejor" que existe en la actualidad en toda España.

No obstante, ha lamentado que ayer recibió un vídeo de uno de los operarios en el que se divisaban "en torno a 20 focos" al mismo tiempo en la zona del Saja, de modo que, cuando se prenden tantos en pocos kilómetros, el fuego es "muy difícil de atajar".

Además, ha remarcado que la superficie prendida no está siendo solo de pastos, sino también robledales, eucaliptales o pinares, con lo que ha pedido no vincular a los ganaderos con los incendios. "No criminalicemos solo a un sector que ni siquiera voy a nombrar porque no siempre son ellos", ha sentenciado el también consejero de Desarrollo Rural y Ganadería.